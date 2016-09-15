Саранский пенсионер лишился сбережений после застолья

82-летний житель столицы Мордовии обратился в полицию с заявлением о пропаже 295 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что живет один, за долгие годы ему удалось скопить крупную сумму денег. В беседе с полицейскими старик признался, что накануне пропажи к нему пришла 36-летняя знакомая, с которой они выпили горячительного. Во время застолья хозяин дома уснул, а когда проснулся, гостьи в квартире уже не было. При этом пенсионер не смог найти своих сбережений. Полицейские нашли гостью старика довольно быстро. При досмотре у нее обнаружили пакет с похищенными деньгами. Барышня отпираться не стала и подтвердила, что деньги она похитила у знакомого, воспользовавшись моментом, когда тот уснул.