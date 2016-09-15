Приговор потрошителям почтовых отделений

Октябрьский суд Саранска вынес приговор серийным налетчикам на почтовые отделения Мордовии. Обвиняемыми по делу проходили 25-летний предприниматель Михаил Леонов и двое безработных - 26-летний Роман Романов из Саранска и 56-летний Николай Пивкин из Рузаевки. Последних двух связывали почти родственные отношения - молодой человек сожительствовал с дочерью старшего соратника. В зависимости от роли каждого они обвинялись в разбойных нападениях и покушении на грабеж почтовых отделений Мордовии, совершенных в составе организованной группы, а также в ряде других преступлений.

В МВД по РМ заявили, что криминальное трио свои преступления совершало по одной схеме. Разбойники дожидались момента, когда в помещении оставались только сотрудники учреждения. Двое в масках входили внутрь, а третий в это время на улице следил за окружающей обстановкой. Угрожая оружием (в этом качестве использовались пневматический и газовый пистолеты), преступники требовали у работников организации деньги, находящиеся в кассе.

Первое дело налетчики провернули в Саранске 19 марта прошлого года - они напали на почтовое отделение, расположенное на улице Осипенко. Тогда им удалось похитить около 700 тысяч рублей. Второе преступление было совершено в Ковылкинском районе 8 мая. Однако тогда сотрудники организации смогли убедить злоумышленников в том, что у них нет в кассе денег.

На розыск разбойников был ориентирован весь личный состав республиканского МВД. Вскоре сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемых и установили их личности. Дальнейшие оперативные действия проходили под контролем сотрудников полиции. Взяли потрошителей почтовых отделений с поличным во время очередного налета в селе Зыково. Люди в масках пытались похитить из отделения местной почты около 30 тысяч рублей. Пытаясь скрыться от полицейских на автомобиле, водитель этой шайки устроил ДТП. При обыске у подозреваемых были изъяты два пистолета - газовый и пневматический.

В рамках расследования было также установлено, что в ноябре 2014 года двое из обвиняемых - Пивкин и Леонов - совершили покушение на грабеж знакомой женщины. Налетчики пытались затащить жертву в подвал и выхватить сумку из ее рук. По их сведениям, у знакомой была при себе крупная сумма денег. Женщину спасло лишь то, что на ее крики о помощи жильцы дома стали открывать двери, и злоумышленники вынуждены были ретироваться.

По приговору суда Михаил Леонов осужден на 9 лет, Роман Романов 0 на 10 лет и 6 месяцев, а Николай Пивкин - на 12 лет неволи. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.