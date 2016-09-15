«Встречные» вопросы - «мэрские» ответы

Вопрос: Двор дома № 10 по ул. Комарова благоустроили. Мы благодарны за это. Но детской площадки как таковой здесь нет. Можно ли рассчитывать на то, что в ближайшее время она в указанном дворе появится? И еще. Нельзя ли около дома установить «лежачего полицейского»? Место очень небезопасное для пешеходов.

Ответ: Вопрос по строительству детской площадки во дворе дома № 10 по ул. Комарова будет рассмотрен в ближайшее время. В первой декаде октября этот двор постараемся благоустроить. А искусственную дорожную неровность - «лежачего полицейского» - обязуемся установить до 10 октября.

Вопрос: В поселке Озерный многое сделано в плане благоустройства, но вот на ул. Тепличной до сих пор нет тротуара. Появится ли он у нас в этом году?

Ответ: Укладку тротуаров по ул. Тепличной в районе домов №№ 8, 9, 13 планируется провести до 30 октября этого года.

Вопрос: Начато строительство детской поликлиники на Химмаше, но жители близлежащих домов страдают от этого. Думаем, что место для данного лечебного заведения выбрано не совсем удачно. Можно ли пока еще вернуться к пересмотру данного вопроса?

Ответ: До 1 октября мы организуем рабочую встречу с жителями домов, находящихся поблизости от стройки. Приедем на место и подробно обсудим все волнующие вопросы. Очень важно прийти к взаимопониманию, ведь детская поликлиника Октябрьскому району крайне необходима.

Вопрос: Будет ли в этом году построен тротуар по нечетной стороне ул. Октябрьской в р.п. Николаевка?

Ответ: Весь комплекс мероприятий по строительству тротуара на данной территории мы планируем провести до 15 октября текущего года.