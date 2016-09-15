МГУ на высоте

15 сентября в Саранске открылся главный корпус Мордовского университета. На торжественную церемонию на площади Тысячелетия собрались студенты разных факультетов, чтобы отметить это событие подготовленными творческими номерами. Правда, погода не располагала к танцам, было ветрено, пасмурно, холодно. Но чем хороша молодежь, так это умением веселиться, несмотря на внешние обстоятельства, была бы хорошая музыка! Количество улыбок на один квадратный метр просто зашкаливало, вот и начавшийся было дождь как будто передумал мешать веселью студентов, и в небе появилось солнышко. В этот день вместе с преподавателями и студентами был не только ректор университета Сергей Вдовин, но и много почетных гостей.

Глава Мордовии Владимир Волков на торжественной церемонии поздравил всех студентов и преподавателей с открытием главного корпуса университета.

- Мы ждали этого события несколько лет, - заметил Глава РМ. - Несмотря на экономические сложности в стране и республике, нам удалось завершить строительство этого объекта по самым передовым технологиям. Здание получилось действительно современное, красивое. Семнадцатиэтажный корпус университета высотой 90 метров стал настоящим украшением города, новой достопримечательностью Саранска. Уже закуплено и установлено современное высокотехнологичное оборудование.

Также руководитель региона подчеркнул, что республика всегда оказывала ощутимую финансовую поддержку университету. За 5 лет на программу развития вуза, строительство корпусов и общежитий выделено более 3 миллиардов рублей. Половина этих средств направлена на оснащение оборудованием, соответственно, в университете открыто более 80 новых лабораторий мирового класса.

Перерезав красную ленточку, почетные гости направились осматривать новый корпус. Отделка высоких светлых помещений, приспособленных в том числе и для маломобильных групп, выполнена из современных материалов. В этом корпусе 6 поточных аудиторий на 724 места. В аудиториях - удобные столы с индивидуальными посадочными местами, предусмотрены большие экраны. Многие гости решили вспомнить свои студенческие годы и сели за парты.

В главном корпусе университета созданы телекоммуникационный узел и Центр обработки и хранения данных, позволяющие на принципиально новом уровне управлять университетом, обеспечивать учебный процесс и решать сложнейшие научные задачи.

Техническое оснащение здания также на высоте. Структурированная кабельная система рассчитана более чем на 2500 портов, более 1000 персональных компьютеров. В корпусе установлено свыше 100 базовых станций беспроводного доступа Wi-Fi. Для улучшения качества образования здесь оборудованы порядка 100 мультимедийных, лингафонных и компьютерных аудиторий. В здании работают 8 лифтов, половина из них скоростные.

Конечно, увиденное впечатляет. Остается только порадоваться за студентов и педагогов факультетов математики и информационных технологий, иностранных языков, филфака и Историко-социологического института, которые будут здесь учиться и работать.