Новая автомагистраль соединила Светотехстрой и Юго-Запад

В минувший четверг состоялось торжественное открытие движения автотранспорта по новому, очень важному для республики и города Саранска объекту транспортной инфраструктуры. Новая автомагистраль соединила два жилых района: Светотехстрой (от улицы Коваленко) и Юго-Запад (от улицы Энгельса). В церемонии открытия принял участие Глава Мордовии Владимир Волков.

«Этой дорогой мы завершили закольцовку наших районов и теперь можем попасть со Светотехстроя на Химмаш, с Химмаша на Юго-Запад и с Юго-Запада на Светотехстрой, не делая заезда в центр города. Что, безусловно, значительно улучшает транспортную логистику и создаёт все условия для комфортного движения автомобилей, - отметил Глава республики. - Только три минуты теперь займёт путь с улицы Коваленко на Энгельса, откуда можно продолжать движение на Рузаевку, Пензу.

С открытием автомагистрали улучшится и экологическая обстановка в столице республики. Она разгрузит транспортный поток по улице Полежаева, где нередко в часы пик создавались пробки, и жители центра смогут вздохнуть свободнее».

Владимир Волков напомнил, что идея открытия автодороги, связующей два района, возникла ещё в восьмидесятые годы. Многим жителям столицы Мордовии приходилось тратить немало времени на регулярные поездки из одного района в другой. Однако проект прямой магистрали был воплощен только теперь. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра и Президента страны Владимира Путина, а также активной деятельности депутатов от Мордовии в российском парламенте.

Протяжённость четырёхполосной автодороги с двумя пешеходными переходами, оборудованными светофорами, составила более трёх с половиной километров. Параллельно протянулась велодорожка, совмещённая с тротуаром шириной в три с половиной метра. Стоимость при учёте компенсации за снос строений при строительстве составила четыреста миллионов рублей.

«В этом году мы начнём строительство автодороги от улицы Победы до улицы Гожувской, и тогда ещё одна прямая магистраль соединит Светотехстрой с Химмашем. Этот проект достаточно дорогой. До кабельного завода дорога будет проложена по земле, а далее по эстакаде. Но тем самым мы значительно улучшим транспортную сеть города в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу», - сообщил о ближайших планах Владимир Волков.

Глава республики поблагодарил проектировщиков и строителей новой автодороги, отметив их добросовестное отношение к выполнению поставленной задачи, использование при строительстве самых современных материалов, чтобы магистраль могла служить максимально долго. Отдельной благодарности удостоился руководитель подрядной организации, осуществлявшей строительство, - генеральный директор ООО «Мордовдорстрой» Александр Мокшин уже 16 лет строит дороги в республике и делает это профессионально. Лучшим представителям трудового коллектива организации были вручены награды.

Традиционно открытие дороги ознаменовал большой символический дорожный знак с надписью «Проезд открыт». В завершение Владимир Волков в сопровождении других участников церемонии совершил поездку по новой автодороге до поворота на улицу Энгельса и обратно.