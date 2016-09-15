Фестиваль «Золотая маска» уже в Саранске

Вчера в Музыкальном театре имени И.М. Яушева состоялся первый спектакль из фестивальной программы «Золотая Маска» в Саранске. На мордовскую сцену вышла труппа Московского театра юного зрителя с постановкой главного режиссера театра Генриетты Яновской «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина, получившей номинации на премию «Золотая Маска»-2015 как «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая женская роль» (Виктория Верберг).

Национальный театральный фестиваль и премия «Золотая Маска» - это масштабный культурный форум, который представляет российскому зрителю полную картину российской театральной жизни. Уже в течение 16 лет дирекция фестиваля проводит проект «Лучшие спектакли фестиваля «Золотая Маска» в городах России». За это время прошло 79 фестивалей в 35 городах страны, от Архангельска до Южно-Сахалинска. Второй год подряд проект получает государственную поддержку в виде гранта Президента России. В этом году к проекту присоединился Саранск. В наш город отмеченные «Золотой Маской» спектакли приезжают во второй раз. В 2011 году фестиваль показал на сцене Национального театра постановки Московского театра-студии Олега Табакова.

В этом году фестивальная программа «Золотой Маски» в Саранске будет проходить с 20 по 26 сентября, четыре вечера два столичных театра будут радовать театралов Мордовии. Сегодня, в среду, состоится второй показ «С любимыми не расставайтесь», в субботу, 24 сентября, и в понедельник, 26 сентября, в Саранск приезжают спектакли Театра «Мастерская П.Н. Фоменко». 24 сентября мы увидим постановку «Войну и мир. Начало романа», получившую «Золотую Маску» в 2002 году как «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль» (Галина Тюнина). 26 сентября москвичи покажут «Волки и овцы» Александра Островского, спектакль, с которого и началась история театра-студии. В спектаклях Петра Фоменко мы увидим его знаменитых учеников Ксению и Полину Кутеповых, Кирилла Пирогова, Галину Тюнину, Карэна Бадалова и др.

Московский ТЮЗ приехал в Саранск еще в понедельник, чтобы успеть все приготовить к саранской премьере и провести обязательные репетиции, вечернюю и утреннюю. На пресс-конференции московские гости в лице генерального директора АНО «Фестиваль «Золотая Маска» Марии Ревякиной и режиссеров МТЮЗа Генриетты Яновской и ее супруга Камы Гинкаса рассказали мордовским журналистам о своих гастролях по стране и впечатлениях от России провинциальной. Два народных артиста, признанные мастера сцены, обладатели всевозможных наград, открыто и с большим юмором говорили о своем творческом и семейном тандеме.

Генриетта Яновская: «Мы много ездим по России со своими спектаклями. И, оказывается, ездить по России не менее интересно, чем за рубежом. В 80-х, 90-х мы захлебывались от впечатлений зарубежных, от разности цивилизаций. Теперь мы удивляемся переменам, произошедшим с российскими городами, Саранск, например, не узнать…

В разных городах мы видим разных зрителей. Мы слышим дыхание зала, мы тоже оцениваем зал, как и он нас. От актеров за кулисами можно частенько услышать фразы «сегодня зал умный», «сегодня зал смешливый» или «сегодня зал глубокий». Оценка идет с обеих сторон. Мы не знаем сахалинского зрителя, мы не знаем мордовского зрителя, но мы знаем Театрального зрителя, а это одна нация по всему миру - люди театра…

Володина ставить всегда страшно. Мы ведь ученики Товстоногова, а он, по сути, открыл Володина. Помня, что такое Володин был тогда, ты должен найти свой путь…».

Кама Гинкас много шутил на пресс-конференции: «Я родственник театра, езжу по блату, мне наш художник Сергей Бархин наказал посмотреть в Саранске несколько домов какой-то уникальной архитектуры, будем искать… Обязательно схожу на местный базар, посмотрю, чем богаты…». Говоря о зрителях, Кама Миронович не шутил: «Российский зритель любит драматический спектакль, чтобы это взяло за душу, чтобы это было «про человеков». Говоря о профессиональной конкуренции внутри своей семьи, именитый режиссер признался: «Мы не соревнуемся друг с другом, но оцениваем работу супруга. Дома для меня всегда самый строгий суд». Наблюдая за этим семейным дуэтом, невольно приходишь к мысли, что режиссерская семья Гинкас - Яновская и есть пример того, как не расставаться с любимыми.

Галина БАЛАШОВА

