Мэр на пушкинском вече

С жителями поселка Пушкино Глава Саранска Петр Тултаев встретился уже во второй раз. Несколько месяцев назад главными вопросами для встречи послужили проблемы в работе общественного транспорта в поселке и отсутствие центрального водопровода. На встрече были приняты необходимые решения, но их оказалось недостаточно. Поэтому градоначальник решил пообщаться с жителями поселка еще раз и отправился туда вечером в пятницу.

Как и в прошлый раз, в первую очередь сельчане обратили внимание мэра на режим работы общественного транспорта. Они попросили изменить время движения некоторых рейсов, а также добавить один дополнительный. Казалось бы, довольно незначительная просьба, но частник, осуществляющий перевозку, представил свои доводы. Причем довольно веские. Перевозчик сообщил, что каждый рейс, выполняемый в поселок, убыточен.

Тем не менее после долгих обсуждений и голосований по поводу времени прибытия и убытия автобуса Петр Тултаев принял решение: «В виде эксперимента по новому графику автобусы будут курсировать в течение месяца. За этот период будет понятно: насколько необходимы некоторые рейсы, и подходит ли именно это время. Городскому бюджету в связи с этим придется понести некоторые расходы. Но без этого, видимо, не обойтись».

Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. У жителей поселка возникло новое желание: чтобы транспорт работал и по выходным дням. Но здесь уж перевозчик не стал сдерживать свои эмоции: «Вы ущипните себя! Требуете невозможного! В выходные никто и ездить-то не будет!».

«В общем, решим так: если в течение этого месяца будет достаточное количество пассажиров, значит, оставляем рейсы и сохраняем установленное время. Если нет - извините!» - завершил поднятую тему Глава Саранска.

Следующий животрепещущий вопрос также вызвал бурное обсуждение. Центральный водопровод в Пушкино будет. Работы МП «Горводоканал» ведет уже сейчас. Петр Тултаев по этому поводу пояснил:

«Наше обязательство - провести водопровод по улицам. В свой дом каждый подводит трубы сам. Такая система действует во всех населенных пунктах городского округа. Кстати, стоимость работ по строительству сетей водоснабжения и канализования в населенных пунктах городского округа обойдется городскому бюджету в 450 млн рублей».

Еще несколько моментов, касающихся водоснабжения, было решено на месте. Мэр Саранска поручил скорректировать проект подключения поселка к центральному водоснабжению и продолжить работы.

Очень эмоционально жители Пушкино высказали просьбу об установлении в поселке детской площадки и оборудовании футбольного поля около местной школы.

«Футбольное поле у нас было, но со временем его забросили, а потом и вовсе по его территории проложили пешеходную дорожку к школе. А нашим ребятам теперь и поиграть негде», - сетовали сельчане.

Задав несколько уточняющих вопросов, Петр Тултаев решил: «В следующем году установим детскую площадку и футбольное поле сделаем в районе школы. Но скажу прямо: это будет площадка без покрытия. Установим ворота, ограждение. Главное, чтобы она у детей и молодежи была востребована. А то часто бывает так: жители просят, а установленные тренажеры или каток потом пустуют».

Но жители Пушкино заверили: площадки будут очень востребованы.

Периодически с периферии толпы доносились совершенно неожиданные вопросы. Например, группа молодых людей, лузгающих семечки и допивающих пиво, поинтересовалась о наличии в поселке библиотеки. Однако граждане, имеющие более острые проблемы, быстро захватили внимание мэра.

После этого пушкинцы затронули вопрос оснащения маршрута движения школьного автобуса по улице Пушкина пешеходным тротуаром и остановочными павильонами. После несколько эмоционального обсуждения этого вопроса на него тоже был дан положительный ответ. Мэр поручил просчитать необходимые для этого затраты и запланировать их на предстоящий год.

Сельчан также волновали отсутствие в населенном пункте аптеки, недостаточное наружное освещение на некоторых территориях поселка и то, что траву в поселке косят редко. Соответствующие поручения были даны руководителям муниципальных предприятий города. Прозвучали и слова благодарности в адрес коммунальных служб за хорошую уборку улиц минувшей зимой.

Жители сразу нескольких домов обратились к градоначальнику со своей проблемой. Участки, где они высаживали картошку, оказались под строящейся дорогой. Теперь сельчане просят предоставить им земли для ведения хозяйства. Петр Тултаев поручил изучить возможность отведения нескольких участков на свободных землях для огородничества. Он пообещал дать людям конкретный ответ через месяц.

То ли моросящий дождь, то ли сгущающаяся темнота, то ли положительные решения со стороны Главы Саранска поспособствовали тому, что вопросы у местных жителей иссякли. Подводя итог встречи, Петр Тултаев отметил: «Все, что мы обещаем, стараемся выполнять. Знаем, что, пока не сделаем, вы нам не поверите! Нереального не обещаем. Через месяц мы к вам еще раз придем и дадим ответы на просьбы, которые сегодня остаются под вопросом».