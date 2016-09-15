15 сентября - день великих открытий

На текущей неделе в столице республики предполагается официально ввести в строй сразу два знаковых объекта. Прежде всего речь идет об автодороге, соединяющей Северо-Западный и Юго-Западный жилые массивы Саранска. Движение на всем ее протяжении - от улицы Коваленко до ул. Энгельса - планируется официально открыть уже завтра. По проекту протяженность новой артерии составляет около 3,5 километра, а стоимость ее превышает 400 миллионов рублей. Работы профинансированы за счет средств федерального и регионального бюджетов. Таким образом, добраться из одного района города в другой можно будет за 4-5 минут. Магистраль является частью так называемого малого кольца. Ее появление позволит не только наладить прямое транспортное сообщение между Светотехстроем и Юго-Западом, но и решить проблему образования автомобильных пробок в центральной части города, улучшить экологическую ситуацию.

Добавим, что в связи с реконструкцией в период с 9 сентября по 9 октября действует ограничение на движение транспорта по улице Энгельса - на участке от ул. Фурманова до проспекта 50 лет Октября. По замыслу данный участок станет четырехполосным, а на перекрестках появятся светофоры. Изменится, скорее всего, и направление главной дороги. Приоритет будет отдан транспортным средствам, двигающимся из одного района города в другой.

В этот же день, как ожидается, пройдет церемония открытия и новой университетской высотки, построенной на месте первого корпуса МГУ. В 17-этажном здании, отчасти напоминающем знаменитую «сталинку» Московского госуниверситета, а равно - и в двух его крылах по ул. Большевистской и Б. Хмельницкого, разместятся Историко-социологический институт, факультеты иностранных языков, математики и информационных технологий, а также филфак и институт дополнительного образования. Причем первые и средние этажи будут отданы под учебные аудитории, а верхние - под административные и технические помещения.