«Террористы» «взорвали» станцию в Рузаевке

В 9 утра 9 сентября на железнодорожной станции Рузаевка произошел взрыв, в результате которого произошла частичная разгерметизация емкости с опасными химикатами и загорелась соседняя цистерна с нефтепродуктами. На место ЧП срочно выехали аварийные экстренные службы, «скорая» и сотрудники правоохранительных органов.

Выяснилось, что взрыв на станции Рузаевка совершили террористы. Позже вооруженные люди попытались проникнуть к месту стоянки товарного состава на станции Саранск, перевозящего опасные грузы, но были остановлены сотрудниками полиции. Террористы оказали вооруженное сопротивление полицейским, захватили заложников в одном из вагонов пассажирского поезда и выдвинули требования к властям, в том числе политического характера. Именно такой сценарий отрабатывался во время антитеррористических учений Оперативным штабом в РМ.

По замыслу учения спецподразделения во время операции обезвредили «террористов» и освободили заложников. Во время учений правоохранители отработали организацию переговорного процесса, нейтрализацию «террористов», поиск их пособников, оказание первой медицинской и психологической помощи пострадавшим и ликвидацию последствий теракта, после розлива химикатов. В мероприятиях задействовался беспилотный летательный аппарат Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, кинологические службы МВД по Республике Мордовия и Рузаевского ЛО МВД России на транспорте. Все поставленные задачи были успешно решены.

УФСБ по РМ призывает жителей республики проявлять бдительность во время массовых мероприятий и обращать внимание на оставленные бесхозные вещи, автомобили и подозрительных людей. Просим сообщать об этом по телефонам УФСБ: 28-28-28, 28-88-88, МВД - 47-77-71 или 02 (112).