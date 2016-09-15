«Уберите из подвала радиоактивный ящик!»

Столица Мордовии преображается с каждым годом, Саранск несколько раз признавался самым благоустроенным городом России. Власти многое делают для того, чтобы жители республики чувствовали себя комфортно. «…Электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот. Город-сказка, город-мечта…» - пела одна популярная группа. Конечно, до коммунального рая еще далеко, но хочется верить, что все мы находимся на пути к «городу-сказке».

Глава Саранска Петр Тултаев регулярно встречается с горожанами и во время мэрских суббот, и в дни приема по личным вопросам. Мэр города известен тем, что открыто говорит, когда может помочь, а когда нет, ведь не все и не всегда зависит от него. Жителей Саранска, желающих напрямую пообщаться с градоначальником, всегда много. В связи с этим в первые дни сентября Петр Тултаев провел встречу с председателями домовых комитетов, ТСЖ и ТОС. О встрече Главы города с представителями Ленинского района «ВС» опубликовал материал в прошлом номере. А о том, какие вопросы волнуют жителей Октябрьского и Пролетарского районов, читайте в нашем сегодняшнем материале.

«Мусорный ветер»

Председатель одного из домов на Химмаше пожаловалась на встрече с мэром на ужасный запах от мусорных баков, которые находятся в подъездах многоквартирных домов. Компания, которая вывозит мусор, ни разу не мыла баки.

- «Ремондис» их не обрабатывает, - говорит председатель дома по ул. Сущинского. - Контейнеры заросли грязью, это антисанитария, вонь. В результате жители домов, особенно первых этажей, не могут из-за страшного запаха даже открыть окно, чтобы проветрить квартиру.

Выступающая даже предложила законодательно запретить пользоваться мусоропроводами, а под мусорные баки оборудовать специальные площадки подальше от жилых домов.

- Такое предложение уже было, - отметил градоначальник. - В принципе мы готовы к этому. Другой вопрос - готовы ли к этому жильцы? Поэтому давайте каждую конкретную ситуацию обсуждать отдельно. Если есть решение собрания дома о том, что надо закрыть мусоропровод, тогда мы закроем.

Условия для установки детской площадки

Чуть ли не каждый второй выступающий на встрече в Октябрьском районе просил установить во дворе дома детскую площадку.

- Как просить детскую площадку, так жильцы говорят, что в доме живут одни молодые семьи с маленькими детьми, а когда мы просим их принять участие в софинансировании ремонта крыши, выясняется, что в доме проживают одни пенсионеры, - удивляется градоначальник. - Давайте сделаем так. У каждого дома сделать детскую площадку мы не можем. В первую очередь детские площадки будут установлены у больших многоподъездных домов, где рядом больше ничего нет. Будет учитываться и возраст дома, чем он старше - тем выше будет в очереди на установку детской площадки.

«Эх, дороги…»

Уже не в первый раз жители Химмаша интересуются, когда будет сделана дорога по ул. Т. Бибиной, там и людям ходить невозможно, и машинам ездить опасно. Градоначальник заверил, что большая работа в этом районе будет сделана в следующем году.

- На самом деле там и дорога, и тротуар нужны, - согласился Петр Тултаев. - Мы заказали проектно-сметную документацию на расширение этой дороги, будут предусмотрены четыре полосы плюс остановочные карманы. Тогда же будут сделаны и пешеходные дорожки. Сейчас на это денег в бюджете нет. Но мы можем пока сделать ямочный ремонт, чтобы не калечить автомобили. Что касается транспорта по ул. Т. Бибиной, в Саранск скоро поступят 50 новых автобусов, а потом и троллейбусов, и в следующем году планируем пустить по Бибиной рейсовые автобусы.

Что касается организации движения общественного транспорта по новой дороге Светотехстрой - Юго-Запад. Открывшаяся магистраль значительно сократила по времени поездку между районами. Но коммерческие перевозчики отказываются по ней ездить, поскольку пассажиропоток по этому направлению невелик.

«Что это такое? Просто жуть! Не уснуть мне снова, не уснуть!»

Именно так вслед за Аллой Пугачевой могли бы воскликнуть жители Саранска, уставшие от пьяных воплей и громкой музыки, доносящихся из так называемых ночных кафе. Вопрос о работе подобных заведений поднимался на каждой встрече градоначальника. Адреса у этих кафе разные, а проблема у соседствующих с ними жителей одна - как с ними бороться?

Петр Тултаев заверил, что ночные рейды совместно с полицией станут чаще, но решить проблему за один день не удастся. Другое дело, что в некоторых таких местах обслуживают и несовершеннолетних, например, продают им пиво или сигареты. Представители полиции, присутствовавшие на встречах, обещали разобраться в каждом конкретном случае, озвученном горожанами.

«Вода, вода, кругом вода...»

Жители Октябрьского района часто задавали вопросы по поводу протекающих крыш. Некоторые заявляли и о готовности их дома сделать ремонт на условиях софинансирования.

- Не секрет, что в первую очередь мы делаем крыши тем домам, кто готов финансово участвовать в ремонте или реконструкции крыши, - подчеркнул градоначальник. - Мы не можем помочь всем и сразу, поэтому и ждем помощи от жителей. Если они готовы взять на себя 30-50% затрат - мы выполним их просьбу в первую очередь.

Другая проблема касается жителей, пожалуй, всех районов города, - после дождей подвалы некоторых многоэтажек заполняются водой. Причина - отсутствие ливневок и плохая дренажная система. В каждом случае градоначальник велел отвечающим за это организациям сделать все, что в их силах, чтобы улучшить ситуацию.

Очень много жалоб от жителей Светотехстроя поступило на плохое качество холодной и горячей воды. Из кранов часто течет ржавая вода, да еще и происходят внезапные отключения. Пролетарцы недовольны тем обстоятельством, что им не пересчитывают суммы платежей за некачественно оказанные услуги. Глава «Горводоканала» в очередной раз пообещал, что качество воды станет со временем лучше, а отключения прекратятся, но жители Светотехстроя уже устали верить обещаниям. В результате Петр Тултаев дал указание сделать перерасчет за ржавую воду за август всем жителям Пролетарского района. Это решение было встречено громкими аплодисментами. А уже в понедельник на рабочем совещании в мэрии Глава Саранска уточнил:

- Перерасчет за месяц по воде получат жители ул. Солнечной и Лямбирского шоссе. Жителям Светотехстроя, проживающим ниже ул. Веселовского - на ул. Семашко, Пушкина, Есенина, А. Лусс, сделают перерасчет за 20 дней августа. Всем остальным горожанам перерасчет будет сделан за 10 дней. При этом надо подчеркнуть - если ржавая вода будет течь из кранов и дальше, то перерасчет будет делаться только на основе индивидуальных заявлений граждан!

Было бы здоровье

В каждом районе жители интересовались и судьбой поликлиник.

- На Химмаше сейчас строится детская поликлиника, - заметил Петр Тултаев. - Мест, из которых мы выбирали, было не очень много. Было важно, чтобы она находилась в центре микрорайона. Все необходимые требования при постройке поликлиники будут соблюдены, это касается и расположения относительно соседних жилых домов. В микрорайоне «Тавла» в конце этого года - начале следующего начнется строительство взрослой поликлиники для жителей Октябрьского района. Кстати, к этой поликлинике будут относиться и жители п. Ремзавод, которые сейчас относятся к кочкуровской поликлинике.

Но особую обеспокоенность у людей вызывала судьба поликлиники № 14.

- Речь о закрытии поликлиники № 14 никогда не шла, - заверила присутствующих представитель Министерства здравоохранения РМ. - В мае она объединена с республиканской больницей № 13, и теперь это поликлиника № 2.

Однако здоровье - это не только хорошие медицинские учреждения под боком. Жительница одного из домов Светотехстроя пожаловалась, что, после того как в подвал их дома установили «радиоактивный ящик с огоньками», они стали больше болеть. По мнению выступающей, от этого ящика даже лопаются трубы в доме. В итоге оказалось, что загадочный ящик с огоньками - аппаратура для интернета. Но даже это объяснение не устроило просительницу. Она по-прежнему требовала убрать непонятный ящик из их дома.

Другая женщина пожаловалась на вышку одной сотовой компании, которая находится в непосредственной близости от их дома. У базовой станции специалисты не выявили превышения безопасного уровня излучения, а вот в квартирах жильцов второго и третьего этажей фонит прилично. Проверяющие объяснили это «наличием излучения от других источников» в квартирах. Петр Тултаев дал указание главе Пролетарского района связаться с Роспотребнадзором и еще раз заказать экспертизу.

Но больше всего сочувствия у собравшихся вызвал рассказ пенсионерки, страдающей от соседки сверху, - любительница живности держит у себя в квартире огромное количество кошек. Запах от них столь сильный, что проживающая этажом ниже пожилая женщина иногда просто падает в обморок. Глава Саранска дал поручение правовому департаменту администрации города выяснить, есть ли какие-то законодательные ограничения по количеству кошек и собак, которых могут держать люди в городских квартирах, и что можно сделать в такой ситуации. Мэр города также предложил изучить опыт других регионов страны по этой проблематике.

Встречи мэра Саранска с домкомами и председателями ТСЖ проходили порой очень эмоционально. В основном градоначальника просили решить тот или иной вопрос, но было и немало выступавших, кто просто благодарил за проделанную работу. При этом люди наперебой приглашали Главу города прийти к ним во двор или дом на мэрскую субботу. Петр Тултаев не отказывал, записывал адреса и обещал встретиться.