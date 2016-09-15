В минувшую пятницу в Саранске открылась многоуровневая транспортная развязка на пересечении улиц Красная и Севастопольская. Построенная в рамках целевой подготовки к проведению в Саранске матчей чемпионата мира по футболу, она обеспечит подъезд к аэропорту и стадиону «Мордовия-Арена».

В мероприятии приняли участие Глава Мордовии Владимир Волков, кандидат в депутаты Государственной думы РФ Виталий Ефимов, члены Правительства Мордовии, администрации города, строители и жители столицы республики.

«Транспортная развязка соединяет два больших района Саранска. С вводом её в эксплуатацию уменьшится время проезда транспорта из юго-западной части столицы в северо-восточную (Химмаш). А с открытием 14 сентября развязки, связывающей Химмаш и Светотехстрой, мы замкнём город в новое кольцо, - отметил важное значение нового участка дороги Владимир Волков. - Открытие развязки позволит не только повысить уровень безопасности дорожного движения, но и улучшить экологическую ситуацию, исключив пробки в часы пик».

Новая развязка включает кольцевое пересечение на первом уровне с четырьмя правоповоротными съездами общей протяжённостью 2,6 километра и 142-метровый путепровод с подходами, выполненными в насыпях с устройством подпорных стенок из монолитного железобетона, общая длина которых составляет 737 метров на втором уровне. По словам Главы Мордовии, общая стоимость объекта составила 640 миллионов рублей, которые республике были выделены из федерального бюджета.

«Хочу заметить, что в вопросах развития транспортной инфраструктуры мы заручились поддержкой Президента России Владимира Владимировича Путина. Подобных объектов мы ещё не строили в Саранске. При возведении развязки применялись новые технологии и материалы, использовались высокопроизводительные машины и механизмы, что позволило строителям завершить объект досрочно».

Необходимо отметить, что весь объём строительных работ был выполнен мордовскими строителями. Здесь трудились коллективы ООО «СК Трансмагистраль» и ООО «Мостострой». На церемонии открытия развязки водитель «Горэлектротранса» Евгений Голынов от лица всех работников муниципального транспорта и пассажирских перевозок поблагодарил Владимира Волкова, который, несмотря на финансовые трудности, смог найти средства для новой дороги. А также дорожных строителей - за качественное и скорое возведение развязки, которая позволит значительно улучшить перевозку пассажиров.