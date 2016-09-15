Саранск - город наших достижений и перспектив

Экономика и промышленность

- Общий объем привлеченных в Саранск из федерального бюджета инвестиций в 2015 году составил более 35 млрд рублей.

- С 2012 года в Саранске реализован целый ряд крупных уникальных инвестиционных проектов и производств: ЗАО «Оптиковолоконные системы» - производство оптического волокна; ООО «Сарансккабель-оптика» - производство нового поколения оптических кабелей; ОАО «Электровыпрямитель» - производство фотоэлектрических преобразователей и солнечных модулей; ГУП Республики Мордовия «Лисма» - производство филаментных ламп; ООО «ВКМ-Сталь» - производство крупного вагонного литья.

- С 2001 года на основе совместного финансирования федерального и республиканского бюджетов построены Технопарк в сфере высоких технологий, Дворец водных видов спорта, площадь Тысячелетия и другие объекты.

- Продолжается строительство объектов чемпионата мира по футболу 2018 года - стадиона «Мордовия-Арена» на 45 тыс. зрительских мест, гостиниц, реконструкция аэропорта.

- За 15 лет на территории Саранска создано множество успешных промышленных предприятий: ООО «Сарансккабель-Оптика», ГК «Оптикэнерго», «ЭМ-Кабель», «ЭМ-Пласт», ОАО «ВКМ-Сталь» и другие.

- С 2012 года создано более 6 тысяч новых рабочих мест, а объем промышленного производства за последние 4 года вырос в 1,3 раза.

Строительство жилья

- 15 лет назад ввод жилья в Саранске составлял 80 тысяч кв. метров в год. Сегодня этот показатель возрос до 174 тысяч кв. метров.

- За последние 4 года в Саранске введено в эксплуатацию свыше 10 тысяч квартир общей площадью 626,5 тысячи кв. метров.

- С 2012 года в Саранске жилищные условия улучшили почти 6 тысяч семей. Около 3 тысяч - это молодые семьи по федеральной программе «Жилище», более 1 тысячи семей - по программе «Жилье для российской семьи», 400 - участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий.

- За четыре года почти 1300 семей получили новое жилье по программе «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья». В 2016 году по этой программе запланирован к расселению 121 дом. В этих домах проживают 1099 человек. Для расселения строятся еще два дома на ул. Пуркаева и два дома на ул. Свердлова.

- С 2011 года в Саранске обеспечены жильем 168 детей-сирот.

Многоквартирные дома

- За минувшие четыре года в Саранске ремонт общедомового имущества проведен в 689 многоквартирных домах. На это затрачено 737 млн рублей, 449 млн из которых - средства городского бюджета.

- С 2012 года в 261 многоквартирном доме Саранска отремонтированы кровли. На эти цели затрачено 355 млн рублей.

- За четыре года в Саранске в 283 домах восстановлены циркуляционные линии. В 195 домах - внутренние, на общую сумму 34,5 млн рублей, в 88 - подводящие, на 80 млн рублей.

- В 402 домах предстоит восстановить внутридомовые циркуляционные линии на общую сумму более 98 млн рублей, к 211 домам подвести внутриквартальные циркуляционные линии на общую сумму 215 млн рублей. Эти работы уже запланированы.

- В 2016-2017 г. планируется построить водопроводные сети в р.п. Николаевка почти на 94 млн рублей. Разработаны проекты строительства сетей водоснабжения в населенных пунктах: Монастырском, Зыкове, Пушкине, Николаевке, Горяйновке, Полянках, а также сетей водоотведения п. Гагарина (Цыганский) на общую сумму 4,1 млн рублей. К работам приступят в 2016-2017 г.

Благоустройство

- За четыре года за счет средств бюджета городского округа Саранск благоустроено 642 дворовые территории на 405 млн рублей.

- Асфальтобетонное покрытие отремонтировано в 543 дворах, детские площадки и тренажеры установлены в 99 дворах.

- В 2013 году на улице Гожувской Октябрьского района был установлен первый комплекс уличных тренажеров. Сейчас в Саранске насчитывается более 40 подобных комплексов. Кроме того, в 2015 году в Саранске оборудованы 3 многофункциональные спортивные площадки.

- С 2015 года в столице Мордовии проводится акция «Народный сквер». В общей сложности на территории городского округа высажено почти 4,5 тысячи саженцев.

- В 2016 году начаты работы по благоустройству зон отдыха на берегах реки Инсар, улице Ярославской и в микрорайоне улицы Солнечной.

Дороги

- За прошедшие 4 года реконструирован и построен 101 км новых автодорог. Общая сумма затрат - 828 млн рублей.

- Построена развязка-«клевер» - часть восточного обхода Саранска, позволяющая исключить въезд большегрузного транспорта на улицы Саранска.

- Путепровод через реку Инсар по улице А. Невского, введенный в эксплуатацию в 2014 году, напрямую соединил Юго-Запад и Химмаш, значительно разгрузив центральные автодороги города.

- Завершается строительство автодороги от ул. Победы до ул. Энгельса, о строительстве которой речь велась на протяжении трех десятилетий. Эта долгожданная дорога соединит напрямую Светотехстрой и юго-западную часть Саранска. Дорога протяженностью 3,5 км обошлась в 480 млн. рублей.

- В 2015 году начались работы по благоустройству территории в поселке Николаевка, отведенной под малоэтажное жилье. Построены автодороги на 11 улицах протяженностью около 16 км.

Общественный транспорт и доступная среда

- В Саранске сохраняется самая низкая в Поволжье стоимость проезда в общественном транспорте - 15-16 рублей. В Казани этот показатель составляет 25 рублей, Ижевске - 20 рублей, Ульяновске - 17.

- Льготами на проезд в общественном транспорте у нас пользуются более 60% пассажиров от общего пассажиропотока: участники ВОВ, ветераны боевых действий, пенсионеры, студенты и аспиранты. Ежегодно на эти цели из бюджетов всех уровней затрачивается около 300 млн рублей.

- В 2014-м и 2015 годах было закуплено 16 низкопольных автобусов и 7 пассажирских низкопольных троллейбусов, а также 2 автомобиля для перевозки инвалидов-колясочников. Общая сумма затрат на эти цели составила почти 141 миллион рублей.

- С 2012-го по 2015 год было построено свыше 200 пандусов. Всего на эти цели израсходовано 4,9 млн рублей. В 19 подъездах для инвалидов-колясочников оборудованы откидные пандусы, оборудование установлено и на 6 входных группах в многоквартирные дома.

- До конца 2016 года в Саранск будет закуплено 50 дизельных и 30 автобусов, работающих на газомоторном топливе, а также 30 троллейбусов. За счет этого в городе планируется ввести несколько новых автобусных маршрутов, в том числе для льготников. Например, по улицам Солнечной и Пушкина, в микрорайон по улице Т. Бибиной, а также микрорайоны перспективной застройки.

Парковки

- За последние два года количество парковочных мест в Саранске увеличилось на 1600 машиномест.

- На Юго-Западе и Светотехстрое благоустроили места для ярмарок выходного дня, которые в будние дни являются вместительными площадками для парковок, рассчитанных более чем на 100 автомобилей каждая. Площадка под ярмарку выходного дня в Ялге в будни рассчитана почти на 30 мест для парковки.

- За последние 15 лет в Саранске количество личного автотранспорта увеличилось вдвое: с 52 тысяч до 105.

Торговля и услуги

- За последние 4 года в Саранске количество объектов розничной торговли возросло на треть, а торговая площадь - в 1,5 раза. Открылись торговые комплексы «МАКС», «РИО», «Хозяин», центр строительных материалов «СтройДепо», гипермаркеты «Магнит».

- В 2015 году в Саранске появился крупный торгово-развлекательный комплекс «Сити-Парк», разместивший в себе гипермаркет «Лента» и развлекательный комплекс «Мадагаскар»; заработал торговый центр по продаже строительных материалов «МегаСтрой».

- В 2016 году на Лямбирском шоссе в районе микрорайона «Солнечный» планируется открыть торговый комплекс «Ашан» и торговый центр

«Хороший» на ул. Лодыгина.

- Во всех районах Саранска, а также в Ялге, Луховке, на Ремзаводе и ТЭЦ-2 еженедельно проводятся ярмарки выходного дня. Только в 2015 году организовано и проведено 163 ярмарки. В среднем ярмарочные цены до 20% ниже, чем в розничной продаже. Стоимость свинины составляет 190 рублей за килограмм (средняя стоимость в торговых сетях 295 руб.), говядины - 220 руб/кг (средняя цена в торговых сетях 434 руб).

- С 2015 года совместно с республиканским обществом пчеловодов «Мордовский мед» в Саранске проводятся медовые ярмарки. Их организовано уже 12.

- В городе действуют 24 мини-рынка на 232 торговых места, где частники могут реализовать товары, выращенные на приусадебных участках.

- В 2015 году на Светотехстрое Саранска после реконструкции была открыта баня № 7. Сейчас завершается капитальный ремонт общественной бани № 5. Общая стоимость этих работ составила 110 млн рублей.

Образование. Школы и детские сады

- В текущем году планируется ввести в эксплуатацию после реконструкции школу № 10 на 550 мест.

- Начато строительство школы в микрорайоне Тавла на 1450 мест.

- В средней общеобразовательной школе № 40 построен стадион с искусственным покрытием.

- В школе № 23 построен спортивный стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для хоккея, баскетбола и волейбола.

- Активные работы по строительству спортивных площадок проводятся в гимназии № 12 и школе № 33. Все работы планируется завершить до конца 2016 года. Ведется разработка проектно-сметной документации по строительству спортивных площадок в школах №№ 7, 9, 30, 20 и 36.

- В 10 школах Саранска функционируют современные бассейны.

- С 2012 года в городе построено 8 дошкольных образовательных учреждения, еще 8 было реконструировано и капитально отремонтировано, в том числе в населенных пунктах городского округа. В результате этого в Саранске создано 2340 новых мест.

- Только в 2015 году на проведение строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов детских садов в Саранске затрачено 382 млн рублей, 238 из которых - средства городского бюджета.

- По итогам 2015 года услугами детских садов пользуются 93% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет впервые за многие годы достигла 100%.

- До конца 2016 года в эксплуатацию будет введен детский сад по ул. Первомайской на 240 мест и завершен капитальный ремонт второй очереди МДОУ «Детский сад № 83 комбинированного вида» в поселке Ремзавод на 237 мест. В 2017 году откроются новые детские сады по улице Титова и в микрорайоне Тавла на 240 мест каждый.

- За последние три года в Саранске количество катков увеличилось на 10 пунктов, еще четыре будет создано в предстоящем сезоне. В результате в 2016-2017 г. в городе будет действовать 25 катков. Открыто два новых пункта проката лыж: в Ленинском парке и в районе «Огней Саранска». Ежегодно из городского бюджета на приобретение спортивного инвентаря для массового спорта выделяется около 1 млн рублей.

Социальная поддержка населения

и здравоохранение

- Саранские семьи пользуются целым рядом мер соцподдержки. В 2015 году почти 25 тысяч жителей Саранска по 12 категориям получили выплаты более чем на 60 миллионов рублей. За минувшие 4 года - 353 тысячи человек на общую сумму 382 млн рублей.

- Сегодня жители Саранска получают компенсацию части родительской платы за посещение детьми муниципальных учреждений дошкольного образования; социальную выплату на погашение ипотечного жилищного кредита в случае рождения ребенка; единовременную материальную выплату при рождении ребенка, а также выплаты многодетным семьям при рождении 3-го и последующего детей; действует программа возмещения части процентной ставки по ипотечным кредитам.

- Жители Саранска и Мордовии имеют возможность воспользоваться льготным (5%) ипотечным кредитом при приобретении нового жилья.

- В 2014 году открылась «Детская поликлиника № 3» на Светотехстрое Саранска.

- В 2016 году начнется строительство новой детской поликлиники на Химмаше, поликлиники республиканского онкологического диспансера.