Приставы взыскали 19 миллионов рублей долгов по зарплате

С начала года на исполнении службы судебных приставов по Республике Мордовия находилось почти 1,4 тысячи исполнительных производств по взысканию задолженности по заработной плате. На сегодняшний день взыскано 19 миллионов 370 тысяч рублей. Учитывая, что этот вопрос имеет большое социальное значение, исполнительным производствам этой категории уделяется особое внимание. Так, ЗАО «Конвертор» задолжало 23 своим рабочим более 250 тысяч рублей. В результате мер, принятых судебными приставами Октябрьского района, задолженность была погашена в течение двух дней. После вмешательства судебных приставов в течение трех дней выдали удерживаемую зарплату в размере 105 тысяч рублей и в саранском «Спецавтохозяйстве». Быстро рассчиталось со своими рабочими руководство ОАО «Волгостальконструкция», погасив им задолженность по зарплате на сумму 739 тысяч рублей.