В Мордовии изъяты товары с изображением конопли

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ провели рейд по торговым точкам Саранска и Мордовии. Во время проверки правоохранители изъяли из продажи одежду, аксессуары и сумки с запрещённой символикой. В одном из павильонов торгового центра в Саранске, а также в Ковылкинском районе полицейские нашли на прилавках школьные рюкзаки и сумку для сменной обуви с изображением конопли. Продукция была изъята полицейскими и направлена на экспертизу, по результатам проведения которой индивидуальные предприниматели будут привлечены к административной ответственности по статье «Пропаганда наркотических средств».