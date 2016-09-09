Облил бензином и поджег жену

В минувшие выходные супружеская ссора едва не стала последней для 46-летней жительницы села Русское Тювеево Темниковского района. Cупруг едва не спалил женщину заживо.

Вечером женщина сильно поругалась с мужем, а потом отправилась в коровник. Разъяренный супруг схватил емкость с бензином, подошел к жене, облил ноги жертвы горючим и поджег. Женщина вспыхнула как факел. На ее крики прибежал сын с ведром воды, и вместе им удалось потушить пламя.

Жертву поджигателя срочно госпитализировали в местную больницу. Врачи зафиксировали у нее сильные термические ожоги левого бедра. Медики, узнав обстоятельства получения травмы, как и положено, сообщили о ЧП в дежурную часть полиции. В настоящее время решается вопрос о квалификации действий поджигателя. Все зависит от того, сколько времени супруга проведет на лечении в медицинском учреждении.