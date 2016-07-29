Оставила младенца на улице

35-летняя уроженка Мордовии Любовь Милюкова бросила новорожденного ребенка в яблоневом саду по улице Головина в Наро-Фоминске, где мальчик пролежал около 11 часов. Ребенок, как выяснилось позднее, родился меньше суток назад. По словам медиков, он чудом не погиб от переохлаждения. Спустя сутки стражам порядка удалось найти его мать.

«Мы с напарником патрулировали территорию, проходили по тропинке яблоневого сада и обнаружили ребенка, - вспоминает старшина ППС Максим Балабанов. - Малыш был накрыт какой-то тряпкой, виднелись только ножки, кругом было много крови. Мы подошли ближе, и ребенок стал кричать. Мы тут же связались с дежурной частью, вызвали «скорую» и стали ждать машину. Я укрыл малыша форменной курткой и взял на руки, потом приехали медики, и мы передали ребенка им».

«В 9.20 на машине «скорой помощи» к нам в отделение был доставлен ребенок в тяжелом состоянии, - рассказала врач Наро-фоминской больницы. - Температура его тела была 34 градуса. Он был грязный, в траве, кожа была в синюшных покровах. Мы отправили его в реанимационное отделение, малыш пролежал там двое суток, пока температура тела не нормализовалась. Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Малыш молчаливый, почти не плачет, засыпает только на руках медсестер».

Мать мальчика Любовь Милюкова была задержана спустя сутки. В беседе с полицейскими уроженка Мордовии рассказала, как бросила ребенка, и приводила массу доводов в свое оправдание.

- У вас произошли роды на улице? - интересуется сотрудница полиции.

- Да, я родила в саду. Я хотела позвонить в «скорую», но не смогла, батарейка у телефона села, - юлит Милюкова.

- Когда вы узнали, что беременны?

- В феврале.

- Вы вставали на учет в больницу?

- Нет.

- Хотели скрыть беременность?

- Я не могла обратиться в больницу, потому что у меня паспорт и другие документы украли.

- Как давно их украли?

- В июле.

- Вы же знали, что беременны, почему не пошли в больницу?

- Потому что я работала практически без выходных, отдыхала только по воскресеньям.

- Где вы работаете?

- Сейчас нигде.

- Расскажите, как вы оставили ребенка.

- Мы посидели минут 15, а потом оставили ребенка и пошли. (Любовь Милюкова бросила ребенка на глазах своего 8-летнего сына.)

- Вам было все равно, что будет с этим ребенком? По какой причине вы его бросили?

- Не знаю. Не было у меня никакой причины. Просто оставила.

- У вас еще есть дети?

- Да, одному 16, другому 8 лет.

- Они с вами живут?

- Один, младший, со мной, а старший с отцом.

- Как отреагировал ваш младший сын на роды и на то, что вы оставили ребенка в саду?

- Никак не отреагировал, он у меня плохо разговаривает.

- Вы занимаетесь его воспитанием?

- Да, он у меня в садик ходил. В школу только пойдет в первый класс.

«Отделом дознания УМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оставление в опасности». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года», - заявила Ирина Волк, официальный представитель МВД России. На данный момент Милюкову поместили под подписку о невыезде, а ее ребенку сразу после выписки из больницы начнут подыскивать приемных родителей.