Незаконно получила пособие на 620 тысяч рублей

Ленинский суд вынес приговор 26-летней Ирине Мещеряковой. По мнению работников прокуратуры Ленинского района, женщина совершила мошенничество при получении выплат в крупном размере. Суть махинации заключалась в том, что Мещерякова зарегистрировалась в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом (зона ЧАЭС), при этом дама не имела намерения там проживать. Однако оформила все документы о том, что проживает именно там. В итоге она получала пособие по уходу за ребенком в двойном размере с ноября 2012-го по август 2015 года, причинив тем самым федеральному бюджету ущерб на сумму 623 тысячи рублей.

В суде Ирина Мещерякова вины не признала. Но суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года со штрафом в доход государства в размере 20 тысяч рублей, удовлетворив при этом гражданские иски представителей потерпевшего.