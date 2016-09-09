Перевел аферистам 100 тысяч рублей предоплатой

В отделение полиции № 3 УМВД по Саранску обратился 33-летний местный житель. Он заявил, что стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал, что решил купить плиты перекрытия и искал выгодные предложения в интернете. В сети его внимание привлекло объявление на сайте Avito.ru, где нужный товар имел приемлемую цену. Покупатель связался с менеджером фирмы и договорился о покупке. Был составлен договор доставки, но продавцом выдвинуто условие стопроцентной предоплаты. Житель Саранска, не подозревая обмана, перевел на счет проходимцев почти сто тысяч рублей. Однако товара в обговоренный срок он так и не дождался. Обманутый покупатель попытался связаться с продавцом, но никто ему не ответил.