С вещами на выход

Сенсационная новость пришла в Мордовию из Кировской области. Два фигуранта громкого дела о коррупции среди руководства УГИБДД по РМ - бывший комбат ДПС Владимир Астунин и экс-начальник Ковылкинского отдела Рустам Исякаев - вышли на свободу, освободившись условно-досрочно. В колонии остается их бывший начальник - экс-руководитель республиканской Госавтоинспекции Александр Шелудяков. Правда, в скором времени и у него появится право на УДО.

Отбывать наказание Шелудякова отправили в колонию для бывших сотрудников в поселке Леплей Зубово-Полянского района, а его подельников эпатировали в Кировскую область. «19 августа Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Исякаева и Астунина, - сообщила пресс-секретарь Верховного суда РМ Дина Пустакина. - Решение об УДО прокуратурой обжаловано не было».

Право обратиться с заявлением об УДО появилось у Астунина и Исякаева после того, как они отбыли треть срока от назначенного наказания. Всем известно, что суд удовлетворяет такие ходатайства не всегда, а только при наличии определенных обстоятельств. Прежде всего, от администрации сиделец должен представить положительную характеристику и не иметь взысканий.

Напомним, что в 2014 году Пролетарский суд приговорил трех фигурантов дела к длительным срокам наказания. Бывшие руководители Госавтоинспекции установили целую систему поборов с нижестоящих сотрудников. Изначально они отвечали перед законом по разным статьям Уголовного кодекса - «Мошенничество», «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Всего им инкриминировалось 12 эпизодов преступлений. Только Шелудякову было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму 1 миллион 110 тысяч рублей. Из всего трио подсудимых вину признал только Астунин.

Позже Верховный суд Мордовии смягчил наказание всем осужденным. Бывшему начальнику УГИБДД по РМ Александру Шелудякову скостили срок с 10 до 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 33 миллионов рублей (до этого штраф составлял 35 млн рублей). Действия Владимира Астунина по двум фактам посредничества в передаче взятки были переквалифицированы на мошенничество с использованием своего служебного положения. В итоге ему не пришлось выплачивать 16 миллионов рублей штрафа, а срок бывшему комбату был снижен с 8 до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 70 тысяч рублей. Рустам Исякаев по факту получения взятки был освобожден от наказания в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей в связи с истечением срока давности, правда, срок наказания ему оставили прежним - 4 года и 6 месяцев колонии.