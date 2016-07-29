Вопрос решен!

У нас, во дворе домов №№ 33 и 29 по ул. М. Расковой, с незапамятных времен стояли сцена и лавки. Еще в советское время здесь проходили какие-то праздники. На сцене выступали участники художественной самодеятельности. Шло время. Наступили 90-е, когда людям было не до праздников и развлечений. Площадка стала ветшать и зарастать сорняками.

А когда возобновились праздники дворов, то оказалось, что наша площадка полностью вышла из строя. Мероприятия с приглашением жителей домов стали переносить в другие дворы. А мы не знали, что делать с брошенным «хозяйством». Местные алкоголики облюбовали нашу площадку с остатками скамеек для постоянных сборищ с распитием спиртных напитков. Однажды они даже чуть не устроили пожар. Одним словом, нам нужно было каким-то образом избавляться от развалившегося опасного сооружения. Его предстояло срочно снести.

Обращались за помощью в различные инстанции, но не получали поддержки. В домоуправлении № 17 нам даже сказали: убирайте эту рухлядь за свой счет. Мы возмутились, ведь сооружение было воздвигнуто еще при советской власти. Почему же мы должны терпеть убытки и вкладывать свои средства в наведение порядка?

Совсем недавно Глава города Петр Николаевич Тултаев в очередной раз приходил на бульвар, примыкающей к улице М. Расковой, и мы подошли к нему со своей просьбой о наведении порядка в нашем дворе. Мэр вместе с нами прошел по двору, все осмотрел и согласился с тем, что развалившуюся сцену и то, что осталось от лавочек, надо экстренно сносить. Он дал задание своим подчиненным, сопровождавшим его, снести обветшавшие строения через неделю.

Надо сказать, что в точно установленный им срок приехали рабочие из МП «ГаражСтройЭксплуатация» и очень быстро все снесли и убрали. Освободившаяся площадка радовала глаз своей чистотой и аккуратностью. Мы очень благодарны Петру Николаевичу за помощь!

Следуя совету градоначальника, мы недавно побывали в одном из дворов на ул. Республиканской и посмотрели оборудованную там детскую площадку и разместившийся неподалеку тренажерный комплекс. Петр Николаевич пообещал, что если нам понравится, то и у нас в ближайшей перспективе появится подобным образом оборудованный двор. Нам понравилось. Надеемся и верим, что все так и будет, ведь свое слово дал главный в городе человек. А он слов на ветер, как мы уже убедились, не бросает!