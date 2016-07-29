«ВСТРЕЧные» вопросы - «мэрские» ответы

Вопрос: В общеобразовательных учреждениях Саранска активно строятся школьные стадионы. Гимназия № 20 находится в самом центре Саранска, а стадиона у нас пока нет. Когда нам стоит ждать полноценную спортивную площадку?

Ответ: работы по строительству школьного стадиона планируется начать в 2017 году. Уже к началу учебного года 2017-2018 в школе появятся футбольное поле, беговые дорожки, хоккейный корт и волейбольная площадка.

Вопрос: Во дворе дома № 17 по ул. Серадзской отсутствует наружное освещение. Будут ли проведены работы по его установке?

Ответ: освещение во дворе дома будет сделано в течение текущей недели.

Вопрос: Около республиканского противотуберкулезного диспансера, в районе гаражного кооператива «Лада», организована несанкционированная свалка. Когда будет наведен порядок?

Ответ: В срок до 1 октября с данной территории будет вывезен мусор, произведена уборка. Кроме того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие несанкционированной свалки, здесь планируется разместить смотрителя.

Вопрос: Химмаш - единственный микрорайон, где нет зеленых зон отдыха. Планируется ли создать на северо-востоке Саранска такие зоны?

Ответ: В настоящее время в Октябрьском районе планируется организовать три зоны отдыха: в районе улицы Т. Бибиной, на ул. Ярославской и в районе рабочего поселка Ремзавод.

В 2017 году работы планируется начать на Ремзаводе и в микрорайоне на ул. Т. Бибиной. Проект благоустройства этой территории уже готов. Здесь появятся зеленые насаждения, лавочки, прогулочные зоны.

На улице Ярославской также продолжится высадка деревьев. В 2017 году приступят к благоустройству: прокладке пешеходных дорожек, установке освещения и малых архитектурных форм.

Вопрос: Во дворе дома № 30А по проспекту Ленина асфальтовое покрытие разбито, ремонта не было уже несколько десятилетий, отсутствует освещение. Будет ли проводиться ремонт?

Ответ: благоустройство придомовой территории запланировано на 2017 год. Освещение восстановят в ближайшее время.