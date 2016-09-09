Глава Саранска Петр Тултаев поздравил школьников и педагогов с началом нового учебного года

Тысячи школьников и студентов 1 сентября вновь открывают двери в страну знаний, а самые маленькие ученики делают это впервые. На торжественной линейке в гимназии № 20 в этот день со словами напутствия к школьникам обратился Глава Саранска Петр Тултаев.

Градоначальник отметил, что в этом году в 43 образовательных учреждениях Саранска за парты сядут 30 тысяч 590 учеников, из них 2,5 тысячи впервые пойдут в школу, а в последующие годы первоклассников в столице Мордовии будет всё больше и больше.

«Все школы города подготовлены к первому сентября, созданы все условия для того, чтобы образовательный процесс был полноценным и результативным, - сказал Петр Тултаев. - Отмечу, что во всех образовательных учреждениях Саранска очень сильные учителя. Это доказывают победы их учеников на различных предметных олимпиадах. Кстати, 20-я гимназия в этом олимпиадном движении входит в пятёрку лучших. Здесь не только дают хорошие знания, но и помогают реализовать себя.

Очень важно, что у нас в Саранске работают учебные заведения с разным уклоном. Выбор должен быть и у родителей, и у детей. 20-я гимназия считается престижной, и недостатка в учениках здесь никогда нет».

Обращаясь к ученикам, Пётр Тултаев пожелал, чтобы удача была рядом с ними всегда. И выразил уверенность, что залогом этому будет прилежный труд школьников: «Нам нужны молодые люди с крепкими знаниями. Не просто с аттестатами и дипломами, а с хорошими, конкурентоспособными знаниями. Тогда вы сможете с успехом реализовать себя».

Гимназию № 20 Пётр Тултаев назвал знаковым учебным заведением для города и поблагодарил педагогический коллектив за кропотливую и профессиональную работу. «Мы знаем также и о некоторых проблемах гимназии. Многолетняя проблема была связана с отсутствием своего стадиона. В настоящее время разрабатывается муниципальная программа «Школьный стадион», в соответствии с которой в течение 3-5 лет в Саранске должно быть построено 30 школьных стадионов. И я обещаю, что 1 сентября 2017 года гимназия № 20 уже будет иметь свой современный школьный стадион», - сказал Глава города.