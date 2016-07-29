В столице Мордовии пройдут праздники дворов и районов

Первый месяц осени дарит садоводам и огородникам награду за проделанную на участке работу. Как поработаешь, такой и урожай соберешь. Издавна именно в сентябре предпочитали играть свадьбы, а в Саранске 11 сентября пройдут праздники дворов и районов, причем сразу и в Ленинском, и в Пролетарском, и в Октябрьском. Место встречи традиционное - площади районов, где обычно проходят все массовые мероприятия.

Горожане увидят концерты художественной самодеятельности, смогут принять участие в различных конкурсах, продегустировать блюда национальных кухонь, посоревноваться в силе и ловкости на спортивных площадках. Словом, каждый найдет занятие по душе.

Кроме того, главы районов отчитаются перед жителями о проделанной за лето работе, расскажут о планах по развитию района и наградят лучших тружеников районных предприятий. Участие в праздничных мероприятиях примет и Глава города Петр Тултаев.