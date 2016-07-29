В Саранске появится Городской фонд капитального ремонта?

Сентябрь уже наступил, за окном все чаще идут дожди. Неудивительно, что одним из главных вопросов, обсуждаемых на рабочем совещании в горадминистрации, стали темпы капитального ремонта в многоквартирных домах. Есть случаи, когда ремонт был начат еще весной, но до сентября работы еще не завершены. Жители этих домов не знают, куда жаловаться, а потому со своими проблемами идут к мэру Саранска Петру Тултаеву. При этом стоит подчеркнуть, что город не является заказчиком данных работ и не имеет отношения к их проведению. За это целиком и полностью отвечает республиканский Фонд капитального ремонта.

- Жалобы на капитальный ремонт продолжают поступать, - говорит градоначальник. - Люди не знают, куда идти и кому жаловаться. Телефоны подрядчика, указанные на информационных плакатах, часто недоступны. Нет никакой персональной ответственности! Если и дальше ситуация будет продолжаться в том же духе, нам, пожалуй, придется подумать о создании Городского фонда капитального ремонта.

У некоторых многоквартирных домов города сейчас сложилось совсем плачевное положение. Например, ул. Терешковой, д. 68а. Заказчиком работ здесь выступает республиканский Фонд капитального ремонта, который не находится в подчинении муниципальной власти, подрядчик - ООО «Жилстройкоммунинвест» (директор - А.В. Ступеньков). У дома до сих пор раскрыта кровля, что периодически приводит к затоплению квартир. И заказчик, и подрядчик, видимо, знают о таком положении дел, но не принимают никаких мер.

А в доме № 73 по ул. Попова к капитальному ремонту и вовсе пока не приступали. Когда приступят к работам, знают наверняка заказчик и подрядчик: ООО «Саланг» (директор А.А. Савкин). Остается только надеяться, что руководители данных уважаемых организаций объяснят жителям дома, на что они при таком раскладе все же могут рассчитывать.

В раскрытом состоянии, со всеми вытекающими отсюда последствиями, находится кровля и на доме № 12 по ул. Серадзской. Заказчик - все тот же Фонд, подрядчик - ООО «Строймонтаж» (директор И.В. Бородулин).

Не завершены работы, связанные с капитальным ремонтом кровли и в домах № 85 по ул. Ульянова, № 1 по ул. Энгельса. Подрядчик - ООО «Домоуправление № 31» (директор - Н.Н. Буянова). Рабочие и, видимо, их руководство почему-то забыли о существовании этих объектов, что осложняет подготовку отопительной системы этих многоэтажек к осенне-зимнему периоду.

В плачевном состоянии также капремонт кровли в доме № 33 по пр. Ленина.

Хочется верить, что Фонд капитального ремонта сможет воздействовать на нерадивых подрядчиков и исправит положение.

К слову, Петр Тултаев предложил установить информационные доски во всех подъездах многоэтажных домов, на которых должны быть не только телефоны управляющей компании, но и данные человека (фамилия, имя, телефон), ответственного за этот дом.