«Вот он - это дядя Петя! Ему и нужно сказать «спасибо»!»

Для мэра Саранска Петра Тултаева стало доброй традицией проверять работу ярмарок выходного дня. Уже более трех лет такие торговые ряды каждую субботу работают во всех трех районах Саранска. Кроме них субботние распродажи организованы в рабочих поселках Ялга, Луховка, Ремзавод и поселке ТЭЦ-2. Поэтому периодически «мэрские субботы» градоначальника начинаются именно с ярмарок выходного дня. К тому же это еще одна возможность пообщаться с горожанами: выслушать их просьбы и дать разъяснения. Не стало исключением и минувшее 3 сентября.

Объехав все три крупные площадки, Петр Тултаев в очередной раз услышал от горожан благодарности за организацию ярмарок и их регулярное проведение. Люди отмечали большой ассортимент, чистоту и аккуратность, приемлемые цены.

Было и несколько обращений. Жительница дома № 48А по ул. Веселовского обратила внимание на то, что большое неудобство жителям их дома доставляют голуби, которые залетают на технический этаж под кровлей. В связи с этим было дано соответствующее поручение главе Пролетарского района Александру Кузьмину: в ближайшие 2-3 дня устранить возможность попадания птиц в помещения.

На Светотехстрое Петр Тултаев оценил ход работ по созданию парковой зоны на улице Солнечной. Там проведена частичная вырубка деревьев и кустарников, установлено наружное освещение, проложены тротуары, соединяющие микрорайон с улицей Пушкина, выполнена планировка территории. В настоящее время ведется установка спортивных тренажеров. Работы близятся к завершению. Градоначальник оценил также выполнение данных им поручений в ходе одной из предыдущих «мэрских суббот». Некоторые моменты не совсем его удовлетворили, поэтому он рекомендовал ускорить работы и завершить в ближайшее время.

Мэр также осмотрел строительство автодороги, соединяющей юго-запад и северо-запад Саранска. В настоящее время завершающий этап работ ведется на пересечении с улицами Энгельса и Фурманова. Обсудили детали проекта, в частности по защите проходящих подземных сетей, в связи с ожидаемой большой нагрузкой.

Следующим пунктом стала территория военной базы. Вместе с местными жителями мэр принял работы по намеченному ранее благоустройству. Кроме того, собравшиеся обсудили вопрос расселения жителей ветхого и аварийного жилья. Совместно с застройщиком был принят механизм по оказанию содействия жителям и юридическому сопровождению. Конечно же, при участии администрации Октябрьского района.

Возле дома № 92 на улице Володарского Петра Тултаева ждали и взрослые, и дети. Взрослые находились в приподнятом настроении, дети беззаботно играли на новенькой детской площадке. Градоначальник побывал здесь минувшей весной после приема граждан по личным вопросам. Люди тогда с грустью и безысходностью рассказывали ему обо всех перипетиях, связанных с протекающей кровлей. Спустя полгода они собрались, чтобы рассказать мэру о произошедших изменениях и, конечно, поблагодарить. Активисты дома начали с демонстрации детской площадки. Пригласили, мол, детишки хотят пообщаться.

Петр Тултаев прошел к современному МАФу. Ничего подобного, по словам Валентины Акбулатовой, здесь не было на протяжении 43 лет.

«Ребятки, вы знаете, кто подарил вам эту площадку?» - поинтересовалась она у детишек.

Ответ не заставил себя ждать: «Главный дядя в городе».

«Вот он - это дядя Петя! Именно он сделал вам эту площадку. Ему и нужно сказать «спасибо»!» - объясняла пенсионерка.

Ребятки в один голос поблагодарили градоначальника, а потом выстроились стройным рядком, чтобы пожать Петру Тултаеву руку.

Взрослые поджидали, чтобы поблагодарить за крышу: «Когда Вы нам пообещали шатровую кровлю, Вы очень мудро поступили! У нас в доме даже моральный климат нормализовался. Вы, как шахматист, верно просчитали ходы, грамотно распределили денежные средства. Как экономист со стажем знаю, насколько сложно выискать средства при их дефиците».

«Да денег лишних никогда не было и не будет. Но кровлю вашу сделали, вы довольны. И слава богу!» - порадовался вместе с жителями градоначальник.

В качестве благодарности за все проделанные в доме и во дворе работы жители преподнесли мэру книгу «Старый Саранск». А потом обсудили еще ряд проблем. Одна из главных - неплательщик по квартплате.

«Петр Николаевич, мы не хотим иждивенца кормить. У него долг 214 тысяч. Сделайте что-нибудь», - сетовали люди.

«Да что же вы предлагаете?.. В тюрьму его посадить?! - с иронией поинтересовался Петр Тултаев и продолжил. - Суды уже были, ему присудили выплатить 117 тысяч. Плохо, что сейчас нет принудительных работ. Нет возможности выплачивать, иди работать дворником или сантехником, пока не отработаешь. К сожалению, по нашему приглашению никто не соглашается на отработку долга». Градоначальник пообещал подключить к решению этого вопроса судебных приставов и сотрудников полиции.

После окончания этой встречи Глава Саранска отправился на Химмаш. Здесь он оценил работы, выполненные в домах №№ 11 и 17 по ул. Сущинского. Здесь был установлен турникет, отремонтированы входные группы, частично проведена замена оконных рам в подъездах, заделаны «голубятни» под крышей.

Он также осмотрел обновленный тротуар и заезды во дворы в районе домов 28-32 по улице Сущинского. Кроме того, Глава города побывал возле торгового центра «Космос» на улице Ярославской, где произведены работы по обустройству парковочной площадки и в ближайшее время приступят к ремонту заездной дороги.