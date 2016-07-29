43-летняя санитарка дома престарелых Людмила Фадеева из села Алово Атяшевского района предстанет перед судом за убийство своей новорожденной дочери. Женщина родила ребенка, дождалась, когда он истечет кровью, а потом закопала тело на своем приусадебном участке.

Эта дикая история началась с того, что 2 июня охотничий пес по кличке Амур принес в зубах в огород местной учительницы русского языка и литературы Татьяны Захаровой труп новорожденного ребенка. Учительница подошла ближе и обомлела - это было тело мертвой девочки, оно уже начало разлагаться. Одной ручки у ребенка не было, вероятно, ее случайно оторвал пес, когда тянул труп из-под земли. Хозяйка дома, пришедшая в ужас, немедленно позвонила в правоохранительные органы.

Специалисты сделали вывод, что младенец родился примерно за десять дней до того, как его нашла собака. Эксперты заключили - малышка родилась живой, а скончалась в течение непродолжительного промежутка времени.

Правоохранители бросили все силы на поиски матери. Во время розысков отрабатывались различные версии, в том числе что ребенка в Алово могла подкинуть мать из другого населенного пункта или даже соседней Ульяновской области. Правоохранители опросили всех жителей села Алово, практически все разводили руками - «беременных в селе не знаем». Медики также помочь не смогли, на учете у них стояла только одна женщина, но она еще не рожала и уехала жить из села в райцентр.

Оказалось, что родившая малышку мамаша живет совсем рядом. Когда правоохранители стали тщательно расспрашивать соседку Татьяны Захаровой, 43-летнюю Людмилу Фадееву, женщина в какой-то момент раскололась. Она созналась, что была беременна, правда, тщательно скрывала свое положение. У Людмилы двое детей (12-летняя дочь и 23-летний сын), и новая беременность была нежеланной. - «Третий ребенок мне был не нужен. Решила скрыть ото всех, что беременна, а потом родила по-тихому…».

Женщина рассказала, что родила живую и здоровую на вид девочку, перерезала пуповину, но завязывать ее не стала. Именно это и определило дальнейшую судьбу малышки - новорожденная истекла кровью. После того как она перестала дышать, Людмила взяла лопату, вырыла могилку в огороде и закопала дочь, как будто ее никогда и не было.

Как Людмиле Фадеевой удавалось скрывать свое положение, большой вопрос. Даже супруг уверяет, что не подозревал о беременности. Всем родным и знакомым женщина говорила, что просто поправилась. Вероятно, муж тоже в эту легенду поверил. Про Людмилу в селе говорят: женщина положительная, трудолюбивая, правда, неразговорчивая. В последнее время Фадеева работала санитаркой в Козловском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Коллеги Людмилы также о ее беременности ничего не знали: «Она женщина плотная, да к тому же, когда санитары на работу заступают, они надевают широкие халаты. Все сотрудники дома-интерната в шоке от поступка Людмилы, никто от нее такого не ожидал!».

Проводивший расследование уголовного дела Ардатовский межрайонный следственный отдел СКР по РМ сейчас направил его в суд. Санитарка полностью признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. При таком раскладе максимальное наказание для нее не может превышать 3 года с небольшим.