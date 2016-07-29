Петр Тултаев: «Люди не должны чувствовать, что они живут на отшибе»

В преддверии начала учебного года «мэрская суббота» началась с посещения ялгинской школы. Петр Тултаев осмотрел здание, оценил готовность учебного заведения к приему школьников. Школа оказалась вполне готова к началу учебного процесса, однако некоторые проблемы директор все же обозначила. Несмотря на постоянный контроль за состоянием помещений и проводимый ремонт, у школы накопилось несколько крупных проблем, которые собственными силами учреждение решить не в силах. Петр Тултаев поручил запланировать поэтапный ремонт кровли, рекреационных помещений, замену окон. Но работы можно будет начать только во время летних каникул 2017 года.

После обсуждения школьных проблем Петра Тултаева встретил один из активных приглашающих. Мужчина является счастливым обладателем квартиры во вновь построенном доме на ул. Октябрьской. И все бы ничего. Вот только сельские атрибуты не дают местным жителям наслаждаться благами цивилизации. Прямо перед окнами многоэтажки развернулся полноценный скотный двор. Со всеми сопутствующими признаками.

«Что же это такое?! Посреди жилого массива гора навоза! - пришел в удивление и негодование Петр Тултаев. - Полная антисанитария! Так и до эпидемии недалеко. Это город! Мы не можем позволить такой беспорядок в черте города!».

Мэру пояснили, что местные жители-животноводы сбрасывают сюда отходы от содержания домашней скотины: кур, свиней и даже коровы.

«В соседних регионах африканская чума гуляет, а тут свинья?! - возмутился градоначальник и обратился к представителям МЧС. - Давайте плотнее работать над подобными вопросами: выписывать предписания владельцам таких безобразий для наведения порядка, обращаться в Роспотребнадзор».

Безоговорочное решение было принято тут же: «Сараи и все остальные постройки снести, а от животных придется избавиться».

Подчиненные Петра Тултаева восприняли это как руководство к действию. А вот собравшиеся за время осмотра подсобной застройки местные жители стали сопротивляться такому повороту событий. Понятно: никому не хочется расставаться с подспорьем в хозяйстве.

«Петр Николаевич, когда мы эти сараи строили, так было положено и было разрешено», - пытался внушить свое мнение Главе города эмоциональный пенсионер.

«Так это когда было! Время было другое, а сейчас все изменилось. Посмотрите, вокруг вплотную многоквартирные дома стоят. А тут навозные кучи! Запахи наверняка неприятные! К тому же небезопасно это», - приводил один за другим весомые аргументы мэр.

«Ничего опасного! Врут все про эту африканскую чуму! - выдала одна из местных жительниц, счастливая обладательница двух свинушек. - И вообще, мы знаем, зачем новый дом желает сноса наших сараев: они хотят на этом месте автостоянку для себя выстроить. А мы против! В нашем доме почти ни у кого и машин-то нет».

«Так в этом нет ничего плохого. Все лучше, чем запах навоза! Времена изменились, мы в городе живем. И хорошо, что у людей есть возможность приобретать личный автотранспорт. Времена гаражей ушли в прошлое, поэтому и строим стоянки во дворах. Кроме того, если жители категорически против стоянки, можем скверик здесь разбить», - предложил альтернативу градоначальник.

«Вот скверик - это хорошо! Лишь бы не парковку», - смирилась женщина.

Направившись дальше по улице Октябрьской, приняли решение о проведении этой осенью ямочного ремонта подъездной дороги. К мэрской делегации периодически примыкали новые местные жители, недоуменно пытаясь вникнуть в суть дела: «Это насчет чего мэр пришел? Насчет стоянки? Насчет гаражей?». Однако, не имея серьезных вопросов к Главе города, вновь подошедшие ялгинцы не задерживались надолго в общей обойме.

Те, кто имел действительно наболевшие вопросы, изо всех сил старались обратить на себя внимание градоначальника. Жительницы бараков с улицы Садовой обратились к Петру Тултаеву по поводу сноса их жилья. Вокруг уже все посносили, осталось только два дома. Мало того что они уже очень ветхие и к ним нет дорог, так еще и вода зимой замерзает из-за слабого разбора. Но, озвучивая просьбу, жители выразили одно пожелание: остаться жить именно в Ялге.

Обсудив сложившуюся ситуацию с подчиненными, Петр Тултаев дал поручение главе Октябрьского района и директору Департамента строительства изучить возможность расселения этих ветхих строений с предоставлением людям нового жилья.

Следующим пунктом мэрской делегации стали многоквартирные дома №№ 1 и 3 по ул. Тимирязева. Здесь недавно обновили наружное освещение, за что люди искренне поблагодарили градоначальника. Теперь местные жители рассказали об острой необходимости пешеходного тротуара и парковки.

«У нас очень уборщица хорошая! Так убирается ответственно! Зайдите, посмотрите, какая у нас чистота», - приглашали жители.

Петр Тултаев заглянул в подъезд, а потом приступил к раздаче поручений: «Асфальтные работы до 30 сентября нужно провести, а уборщицу вашу мы найдем возможность поощрить».

На этом просьбы не закончились. Жителям хотелось, чтобы подъездной путь к их находящимся на отшибе домам сделали напрямую, через пустырь. Пока мэр обсуждал сложившуюся ситуацию и возможности ее решения, одна из женщин безостановочно сыпала вескими доводами и вариантами решения этой проблемы.

Мэр не выдержал такого напора и решил остановить неугомонную ораторшу: «Женщина, вы как пулеметная очередь! Дайте осмыслить и обсудить вашу проблему».

Проезд, конечно, можно сделать, но помехой могут быть подземные сети. Соответствующее поручение было дано подчиненным.

Тут же Петра Тултаева встретила добродушная бабушка и завела душевный разговор на мордовском языке. Глава Саранска периодически смеялся и переводил подчиненным разговор.

Жители дома № 11 по улице Мичурина обозначили проблему с канализацией, которая постоянно забивается, вода стекает в подвал. Директор МП «Горводоканал» Сергей Шумилкин пояснил, что дело в коллекторе, который не рассчитан на существующие объемы отходов.

«Нужно заменить 200 метров трубы. Это снимет неудобства сразу для нескольких домов. Стоимость 3,7 млн рублей», - доложил он.

К толпе стали стягиваться другие местные жители, и каждый старался выложить имеющиеся проблемы. Кто-то просил отремонтировать тротуар, кто-то - детскую площадку.

«Женщины, вы вот только пришли, а мы уже тут ряд вопросов решили. Тротуар до конца сентября отремонтируем. А по поводу МАФа и канализации решайте! Или, или!» - поставил вопрос ребром мэр.

Женщины в один голос выкрикнули: «Канализацию». На том и порешили. В ноябре предприятие приступит к замене коммуникации.

«Вы молодцы! Ходите по районам, общаетесь с людьми, проблемы наши решаете», - вслед благодарно высказывались жители.

Обойдя еще несколько дворов и многоквартирных домов, Петр Тултаев направился в местный детский сад. От родителей дошколят и руководства учреждения уже не раз поступали просьбы о его ремонте. Дорожки и веранды на самом деле оказались в удручающем состоянии. На территории находилось несколько ветхих построек, нуждающихся в сносе. Осмотрев состояние внутренних помещений, Петр Тултаев констатировал: «Голь на выдумки хитра! Молодцы!». Было видно невооруженным взглядом, что сотрудники детского сада собственными силами старались создать уют и комфортные условия в группах.

«Да, ремонт необходим! Родители постоянно спрашивают меня о судьбе детского сада. Говорят, Ялга брошенная, - размышлял мэр. - А потребность в дополнительных местах имеется?»

Получив утвердительный ответ, градоначальник задался резонным вопросом: а не лучше ли будет построить новое здание детского сада на 240 мест?

«Ремонт имеющегося здания слишком дорог и не решит всех проблем. Нужно изучить такую возможность, я склоняюсь к этому варианту», - заявил Глава города и поручил подобрать площадку с имеющимися коммуникациями для размещения детского сада на 240 мест.

В качестве такого места было предложено осмотреть территорию, прилегающую к бывшему Дому культуры. Туда и направились. Она оказалась вполне подходящей, и градоначальник дал поручение изучить возможность разместить здесь детский сад.

В завершение «мэрской субботы» Петр Тултаев обратился к подчиненным: «Все, что сегодня мы пообещали, нужно сделать! Чтобы не было стыдно и чтобы не сказали: языком почесали, а ничего не сделали. Люди не должны чувствовать, что они живут на отшибе!».