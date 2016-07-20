В Саранске разработают программу «Школьный стадион»

В саранских школах имеются спортивные площадки и стадионы для проведения уроков физкультуры, но со временем ряд из них перестает использоваться по разным причинам. Петр Тултаев поручил соответствующим службам сделать ревизию всех школьных стадионов и спортивных площадок.

- У некоторых школ были корты, сейчас они в запустении, - отметил мэр Саранска. - Надо привести все в порядок, чтобы потом там можно было заниматься, а зимой залить лед. Кстати, этими площадками должны пользоваться не только школьники, но и жители микрорайона. Школьные стадионы также необходимо привести в порядок, чтобы там были не только беговые дорожки и тренажеры, но и места для занятия баскетболом, волейболом... Если две школы находятся рядом, как, например, школы № 7 и № 36, у них может быть один общий стадион. Необходимо разработать программу «Школьный стадион» сроком на три года и в этой программе четко указать, что в какой школе нужно сделать. При этом хочу подчеркнуть, что важно не только привести школьные спортивные площадки в порядок, надо еще потом за ними ухаживать, охранять. К счастью, наши жители стали бережнее относиться к городскому имуществу, поскольку понимают, что все это делается для их удобства.