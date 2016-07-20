Городской транспорт пополнится новыми автобусами

Городской общественный транспорт в Саранске пользуется большим спросом у населения. Каждый год город закупает новые автобусы и троллейбусы, но любая техника устаревает и изнашивается. Тем не менее к чемпионату мира по футболу муниципальный транспорт должен быть в хорошем состоянии, поэтому обновление автопарка находится на постоянном контроле у мэра города. Уже точно известно, что в декабре этого года в Саранске появятся 50 новых автобусов.

- В России есть федеральная программа субсидирования регионов при покупке новых троллейбусов, - отметил Петр Тултаев. - Если раньше субсидия составляла 5 миллионов рублей на один троллейбус, то сейчас - 30% от его стоимости. Тем не менее в эту программу мы обязательно должны попасть, это даст нам возможность приобрести несколько десятков новых троллейбусов. В Саранске троллейбусный парк обязательно должен обновляться!