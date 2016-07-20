В Саранске введен в строй спорткомплекс «Олимпийский»

Такое имя получило новое спортивное сооружение МГПИ имени М.Е. Евсевьева. Название было выбрано явно с прицелом на будущее - в честь новых побед воспитанников этого учебного заведения. В минувшую пятницу с возможностями построенного совсем недавно объекта ознакомился Глава Мордовии Владимир Волков.

Строительство «Олимпийского» продолжалось два года. Финансирование шло из разных источников, но значительная часть средств поступила из республиканского бюджета. В состав комплекса, помимо стадиона, входят также теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, хоккейная коробка. Здесь можно проводить занятия и соревнования в общей сложности по трем десяткам спортивных дисциплин, а еще - сдавать нормы ГТО.

«Теперь мы можем отрабатывать программы вузовского, школьного и дополнительного образования по всем видам легкой атлетики и игровым видам спорта, - сообщил ректор пединститута Василий Кадакин. - Комплекс в полной мере отвечает требованиям госпрограммы «Развитие физической культуры в РФ на 2016-2020 годы», где поставлена задача строить малогабаритные спортивные объекты стоимостью до 100 млн рублей - простые в эксплуатации и доступные населению».

«Сейчас около 40 процентов жителей Мордовии регулярно занимаются физкультурой и спортом. Новые многофункциональные спортивные площадки призваны вовлечь в это движение как можно большее число граждан. Речь идет не только о спорте высших достижений, но и об укреплении физического и духовного здоровья нации», - отметил Глава республики.

Первых спортсменов комплекс «Олимпийский» примет уже в начале нового учебного года.