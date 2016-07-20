«ВСТРЕЧные» вопросы - «мэрские» ответы

Вопрос: когда закончатся ремонтные работы в бане № 5 и она будет открыта для жителей Саранска?

Ответ: муниципальная баня № 5 была закрыта на реконструкцию около года назад. За этот период в здании выполнены работы по капитальному ремонту кровли, фасада, внутренних помещений, включая частичную перепланировку и замену коммуникаций. В настоящее время в помещениях ведется внутренняя отделка. Рассматривается возможность увеличения размера дренажной трубы. Отметим, что по просьбам горожан, высказанным в специальном опросе, в бане установлено оборудование для подачи влажного пара, как это и было до реконструкции.

При сохранении нынешних темпов работ открытие бани запланировано на ноябрь текущего года.

Вопрос: когда будет отремонтирован тротуар в районе дома № 34 по улице Лихачева?

Ответ: работы по ремонту тротуара в районе домов № 34 и 46 по улице Лихачева начнутся уже на текущей неделе.

Вопрос: что делается для того, чтобы нормализовалась ситуация с подачей качественной воды в многоквартирные дома Саранска?

Ответ: в настоящее время МП «Горводоканал» ведутся работы по ремонту станции Пензятского водозабора третьего подъема. В том числе проводятся замена старых трубопроводов на полипропиленовые, чистка резервуаров. Эти мероприятия на объекте продлятся до конца текущего месяца. Сейчас они ведутся в основном в ночное время, чтобы избавить горожан от лишних неудобств. В период ремонтных работ качество воды снизилось, падает и давление подачи воды. Специалисты уверяют, что после окончания всех мероприятий качество воды будет значительно лучше.

Вопрос: строительство каких медицинских учреждений ожидается в ближайшее время на Химмаше? Жителям микрорайона нужны современное здание для детской поликлиники, а также поликлиника для взрослых. Тех, что имеются, недостаточно.

Ответ: строительство детской поликлиники запланировано на улице Волгоградской, в районе Никольской церкви. Проект строительства этого медицинского учреждения уже готов. К реализации данного республиканского проекта приступят уже в ближайшее время. Кроме того, власти региона планируют начать строительство поликлиники для взрослых в строящемся микрорайоне «Тавла». В настоящее время разрабатывается ПСД.