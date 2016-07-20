Под суд за связь с малолеткой

Темниковским межрайонным следственным отделом СКР по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Торбеевского района. Он обвиняется в совершении трех эпизодов полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

По данным следствия, в июне 2015 года парень трижды вступал в половую связь с 15-летней девочкой, которая приехала в гости на каникулы к родственникам из Москвы. По результатам расследования уголовного дела следователем главе сельской администрации и в местный отдел полиции внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Следствие обратило внимание на недостаточный уровень профилактической работы по предупреждению преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, на подведомственной территории. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.