2 года строгача за продажу «прокатного» велосипеда

Пролетарский районный суд отмерил жителю Саранска за махинацию с велосипедом 1 год и 10 месяцев в колонии строгого режима.

В мае 2015 года житель Саранска Гаврилин взял в пункте проката на улице Коваленко велосипед. При этом он предъявил паспорт другого человека (этот документ житель города немногим ранее нашел в Юго-западном районе). Гаврилин заключил договор проката, согласно которому по истечении определенного срока обязался возвратить велосипед арендодателю. За час проката мужчина заплатил 100 рублей. Заполучив двухколесный транспорт, Гаврилин доехал до ул. Воинова, где продал велосипед стоимостью 10 тысяч рублей незнакомцу всего за 3 тысячи. Вырученные деньги «велосипедист» потратил на личные нужды.

В суде дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал Гаврилина виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Столь суровый приговор за, казалось бы, не слишком серьезное преступление объясняется тем, что у подсудимого уже были непогашенные судимости по предыдущим приговорам. Суд также учел в действиях Гаврилина наличие рецидива. Помимо этого, с осужденного в пользу пункта проката будет взыскан материальный ущерб - 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.