Вор из Мордовии поживился в Чувашии смартфонами на миллион рублей

Чувашские полицейские задержали 37-летнего жителя Мордовии по подозрению в хищении смартфонов и планшетов из магазинов в Новочебоксарске и Чебоксарах. В одном случае бывший уголовник похитил гаджетов на 800 тысяч рублей, в другом - на 150 тысяч.

По информации чувашских полицейских, кража в Новочебоксарске была совершена еще 7 мая. Тогда ночью неизвестный забрался в компьютерный салон по улице Винокурова, отжав пластиковую входную дверь, и похитил 29 смартфонов престижных моделей. Сумма ущерба составила почти 800 тысяч рублей. Очевидно, вор заранее знал, где находятся наиболее дорогие электронные устройства. Торговое помещение было под охраной, но нашему земляку удалось скрыться еще до приезда группы задержания.

В результате оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашии установили места сбыта похищенных смартфонов, а затем вышли на след и самого подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Мордовии. Ранее он неоднократно был судим за аналогичные преступления, совершенные в других регионах страны. Похищенные телефоны он продавал в Москве по заниженной стоимости. На момент задержания часть мобильных устройств уже обрела новых владельцев.

Некоторое время спустя чувашские полицейские установили, что житель Мордовии причастен еще к одной краже. 19 февраля в Чебоксарах из салона компьютерной техники, расположенного по улице Карла Маркса, было похищено 5 планшетов на сумму более 150 тысяч рублей. О происшествии сообщил дворник, который увидел разбитую витрину. Тогда около 5 часов утра сработала сигнализация, но находившийся внутри магазина охранник решил, что произошел случайный сбой техники либо сигнализация просто отреагировала на движение животного. Он отключил систему на короткое время. Именно в этот момент и была совершена кража.