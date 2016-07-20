Любимый город должен спать спокойно!

Вот уже третий год с начала весны и до глубокой осени работники Администрации Саранска совместно с полицией осуществляют патрулирование саранских улиц в вечернее время. В добровольной народной дружине (ДНД) в настоящее время состоят 90 мужчин - служащих администрации города. Каждую пятницу вместе с полицейскими и участковыми инспекторами отряд из народных дружинников мэрии в количестве 10 человек приступает к охране общественного порядка. Народные дружинники заняты на патрулировании не только центральных улиц города, но и населенных пунктов Луховки, Ремзавода, Николаевки, Ялги. А в этом году по просьбе жителей поселка, обратившихся к градоначальнику, еще и в поселке ТЭЦ-2.

На счету дружинников мэрии много добрых и полезных для горожан дел. Например, совсем недавно к Главе Администрации Саранска обратились жители дома № 21а по пр. Ленина. Они пожаловались на шум, музыку и другие неудобства, которые им в ночное время доставляет кальянная, расположенная в их доме. Совместно с полицией и Административно-технической инспекцией представители ДНД провели несколько вечерних рейдов в это злачное место. По результатам проверки были составлены протоколы, а администрация кальянной за нарушение покоя граждан оштрафована.

Подобный рейд проведен и на ул. Мордовской, д. № 35, кор. 195 (территория военной базы). Расположенная в этом доме кальянная является постоянной нарушительницей общественного спокойствия. Администрации данного заведения также пришлось выплатить штраф.

Заметим, установленные законом штрафы в этом случае не очень высоки, поэтому существенных убытков кальянным не нанесено. А жаль. И полиции, и работникам Администрации Саранска приходится раз за разом выезжать в такие места, откликаясь на жалобы населения. В российское законодательство необходимо срочно внести изменения: в частности, запретить располагаться кальянным и ночным клубам в жилых домах. Предполагается, что местные органы власти выступят с подобной инициативой. А пока остается действовать только имеющимися доступными методами в наведении порядка, а они не очень, к сожалению, действенны…

Но проведение рейдов - это только небольшая часть работы дружинников. Вместе с участковыми они осуществляют прием граждан, обходы городских территорий, проверяют условия хранения оружия частными лицами, выезжают на семейные разборки и пьяные дебоши, проверяют территории школ и детских садов в вечернее время на случай распития там спиртных напитков посторонними людьми. Все добрые дела, которые осуществляют члены добровольной народной дружины совместно с полицией, являются поводом для искренней благодарности горожан.

Мэр города Петр Тултаев считает, что добровольные народные дружины нужно создавать повсеместно, ведь чем больше в городе добровольных помощников полиции, тем больше в нем порядка. А порядок нужен всем.