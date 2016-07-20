В Саранске ярко отпраздновали День воздушного флота России

20 августа на территории саранского аэропорта прошел праздник, посвященный Дню воздушного флота России. С самого утра подъезды к аэропорту были заполнены автомобилями. Администрация воздушной гавани столицы Мордовии также организовала бесплатные автобусы для всех желающих.

Большинство жителей города приехали на праздник с детьми, для которых была предусмотрена отдельная программа с конкурсами, призами и подарками. Самые маленькие на отдельной площадке без устали собирали замки из большого конструктора, а художники помогали каждому юному участнику создать неповторимый аквагрим. Как детей, так и их родителей особо заинтересовала выставка авиационной техники, организованная прямо на площади у здания аэропорта. Здесь же расположились выездные кафе, где каждый мог подкрепиться, а также организованная ДОСААФ зона военных игр. Среди мужской половины гостей, пожалуй, не осталось ни одного человека, кто бы не сделал памятное фото с «лазерным» макетом автомата Калашникова, УЗИ, М4 или снайперской винтовкой угрожающих габаритов.

Но всё же главное действие развернулось на сцене, где ведущие, не забывая поздравлять авиаторов, зазывали гостей принять участие в розыгрыше заманчивого приза - демонстрационного полёта над Саранском. Счастливчиков выбирали с помощью лотереи, несколько детишек удостоились своего заветного билета, проявив себя в конкурсах.

Отличная концертная программа праздника не давала заскучать никому - танцевальные и вокальные коллективы старались как можно больше раскрыть в своих номерах авиационную тему. Что, пожалуй, лучше всего получилось у кавер-группы «Party.Fon», они сделали работникам аэропорта особый подарок, исполнив песню из кинофильма «Небесный тихоход» «Первым делом самолёты…». Кстати, одной из вокалисток «Party.Fon» является финалистка проекта «Голос» Илона Соломонова.

Гостей приветствовал гендиректор «Авиалиний Мордовии» Михаил Берман: «Мне очень приятно видеть такое большое количество неравнодушных к небу людей у нас в гостях. Мы все вместе отмечаем замечательный праздник - День воздушного флота России. Сегодня кто-то впервые поднимется в небо на самолете. Наверняка каждый из нас мечтал об этом в детстве, и эта мечта сегодня осуществится».

Михаил Берман поблагодарил Правительство Мордовии и спонсоров за организацию праздника, а также ведущих и артистов, которые создали чудесное настроение для всех.

Также было объявлено, что с 5 сентября аэропорт возобновит рейсы авиакомпании «ИрАэро» по направлению Саранск - Москва в аэропорт «Домодедово». Доставка пассажиров в столицу нашей Родины будет производиться на прекрасно зарекомендовавших себя на региональных перевозках воздушных судах Ан-24 в компоновке 48 кресел. Стоимость билета от 3000 рублей.

К жителям Саранска обратился депутат Госдумы РФ Виталий Ефимов: «От имени Союза транспортников России я хотел бы поблагодарить строителей аэропорта, который сейчас возводится, - сказал он. - Мордовии очень повезло, у нас пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года. В результате мы получим современный аэропорт, воздушную гавань столицы Мордовии, которая сможет принимать самые различные лайнеры».

Виталий Ефимов поздравил всех работников воздушного флота с профессиональным праздником, пожелал им счастья, удачи и здоровья.

Праздник завершился уже ставшими традиционными для массовых мероприятий Саранска показательными выступлениями парашютистов.

Александр РУЧИНСКИЙ

