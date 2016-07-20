Липовая прокурорша провернула аферу на 600 тысяч рублей

Денежные консультации

В Пролетарском районном суде вынесен приговор 42-летней Ирине Чаловой. Жительница Саранска представлялась сотрудницей прокуратуры и уверяла, что может помочь в решении юридических вопросов. Под этой «легендой» мошенница вытянула со своих жертв около 600 тысяч рублей.

Как следует из приговора суда, в начале августа 2015 года Ирина Чалова познакомилась на рынке «Ринг» с Еленой Дорофеевой (имена и фамилии потерпевших изменены), которая в тот момент искала юриста для представления интересов в суде - женщине вчинили иск по гражданскому делу.

В разговоре Чалова узнала, что Дорофеева готова оплатить услуги по оказанию правовой помощи, и решила раскрутить ее на деньги. Ирина заявила, что сама является работником прокуратуры Пролетарского района Саранска и вообще у неё много знакомых в правоохранительных органах и судах. За вознаграждение она вполне может представлять интересы Дорофеевой в суде.

Спустя несколько дней жертва передала «работнице прокуратуры» гонорар в 52 тысячи рублей за оказание правовой помощи и представление интересов в суде. В начале сентября 2015 года Чалова обратилась к своей клиентке и под предлогом оформления документов и оплаты государственных пошлин выманила у Дорофеевой еще 37 тысяч рублей. Прошло еще некоторое время, и мошенница снова позвонила «клиентке» и заявила, что серьезно заболела, а на лечение требуются деньги. Дорофеева перевела на ее счет 10 тысяч рублей. После этого Чалова еще 8 раз обращалась к доверчивой женщине с подобными денежными просьбами, и та ни разу ей не отказала. Всего липовая прокурорша с августа 2015-го по январь 2016 года похитила у Дорофеевой 145 тысяч рублей.

Кроме того, в сентябре 2015 года Ирина Чалова узнала от Дорофеевой, что у нее есть знакомый Александр Романов, которому нужна юридическая помощь с получением денежной субсидии на приобретение жилья. «Прокурорша» быстро сориентировалась и предложила очередному клиенту свои услуги. При этом Чалова уверила, что юридические консультации ей оплачивать не нужно, но вот от материальной помощи на лечение она не откажется. С октября 2015-го по январь 2016 года Романов по просьбе Чаловой переводил деньги на её банковскую карту 24 раза! За это время она похитила у мужчины 437 тысяч рублей.

Допрошенная в судебном заседании Ирина Чалова свою вину признала полностью, но от дачи показаний отказалась, сославшись на свое конституционное право. При назначении подсудимой наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Чаловой вины, наличие у нее ряда тяжелых хронических заболеваний, удовлетворительную характеристику по предыдущему месту жительства. Отягчающих обстоятельств судом установлено не было.

Суд признал Ирину Чалову виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд полностью удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с подсудимой причиненного материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

«Иностранцы» развели старика на 105 тысяч рублей

18 августа в дежурную часть саранской полиции обратился 83-летний пенсионер. Пожилой мужчина сообщил стражам порядка, что стал жертвой уличных мошенников и остался без копейки.

Пенсионер рассказал полицейским, что накануне возвращался домой из поликлиники и по пути встретил двух молодых людей. Юноши обратились к старику с необычной просьбой о помощи. Парни рассказали, что приехали из Молдавии в Саранск на обучение в один из вузов Мордовии. При этом им срочно нужно заплатить за учебу - иначе их отчислят. Проходимцы уверили - деньги у них имеются, правда, вся наличность в валюте и на банковской карте. Студенты стали рассказывать старику, что курс доллара сейчас очень низкий и менять валюту на рубли совсем не выгодно. Однако, по прогнозам, в ближайшее время все изменится и можно будет конвертировать валюту с большой прибылью.

«Студенты» предложили пожилому мужчине дать им в долг 105 тысяч рублей. При этом обещали вернуть деньги «с хорошими процентами». Доверчивый старик отдал аферистам 30 тысяч рублей, хранившиеся у него дома, а за остальной суммой отправился в банк. Правда, из-за технических проблем снять деньги ему не удалось. Тогда он занял 75 тысяч рублей у своих соседей. Аферисты забрали деньги, горячо поблагодарили пенсионера за помощь и обещали перезвонить позже.

Естественно, житель Саранска так и не дождался звонка. Когда он понял, что его обманули, обратился за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено дело по статье «Мошенничество». По приметам, указанным потерпевшим, устанавливаются личности подозреваемых.

Студентка заплатила мошеннице 38 тысяч рублей за сдачу сессии

Студентка одного из вузов республики обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве со стороны своей знакомой. Проходимка обещала уладить проблемы девушки со сдачей экзаменов, взяла у нее деньги, но делать ничего не стала и пропала.

Как пояснила студентка, у нее возникли проблемы с успеваемостью, и заваленная сессия могла обернуться отчислением. Тут свою помощь в решении возникшей проблемы предложила знакомая, 31-летняя жительница Рузаевского района. Женщина обещала договориться с преподавателями о сдаче экзаменов всего за каких-то 38 тысяч рублей.

Студентка нашла нужную сумму и успокоилась, ожидая быстрого решения своего вопроса. В вузе барышня некоторое время не появлялась, но потом выяснила, что угодила в список студентов, стоящих на пороге отчисления. Несмотря на заверение знакомой, ни один из экзаменов сдан не был. Учащаяся поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью к полицейским. В результате оперативных мероприятий было установлено, что студентка является не единственной жертвой мошенницы.

Специалист по закупкам перечислил аферистам более

800 тысяч рублей

В полицию обратился специалист по закупкам одного из предприятий Мордовии и рассказал, что стал жертвой интернет-мошенников. Представитель предприятия нашел выгодное предложение о продаже необходимых металлоконструкций на сайте крупнейшего торгово-складского комплекса России. Наш земляк связался с продавцом и обговорил все нюансы сделки. В результате оформления договора поставки покупатель перечислил на указанный продавцом счет стопроцентную предоплату в размере 837 тысяч 788 рублей. Оговоренные сроки поставки товара подошли, но свои обязательства продавец так и не выполнил. Все попытки связаться с представителями фирмы результата не дали, контактные номера оказались недоступными, информация в интернете удалена.

В другом случае директор еще одной саранской организации перечислил более 450 тысяч рублей за поставку товара несуществующей фирме. Руководитель нашел объявление о продаже крупной партии ламп и кирпича. Продавцом значилась фирма из Пензы. Коммерсант отправил заявку на адрес электронной почты. Представители фирмы в этот же день связались с заказчиком, обговорили вопросы поставки продукции, через электронную почту был составлен и заключен договор. Согласно его условиям покупатель перечислял деньги за товар предоплатой. Дальнейшее развитие мошеннических событий понятно. В назначенный день машина с товаром, естественно, не приехала, номера телефонов, по которым потерпевший ранее общался с представителем фирмы, не отвечали. Мужчина был вынужден сам выехать в Пензу для выяснения на месте причин срыва поставки. Оказалось, что такой организации в Пензе не существует. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Алексей НИКОЛАЕВ

