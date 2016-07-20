Пётр Тултаев провел заседание Президиума Ассоциации финно-угорских народов России в Ухте

В городе Ухте Республики Коми состоялось заседание Президиума Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации под руководством Петра Тултаева. Основным в повестке дня был вопрос об этнокультурной поддержке финно-угорских народов, проживающих в Республике Коми. В республике статус государственного коми язык получил в 1992 году, имеются 5 территорий с традиционным проживанием коренных малочисленных народов. Численность коми в России составляет около 229 тысяч человек, в самой республике проживают более 200 тысяч. Общее население региона около 900 тысяч человек, из которых около 210 тысяч - это финно-угорские народы, в том числе около 1500 человек мордовской национальности.

Членами Президиума было предложено продолжать активную работу по переходу национальных телеканалов на цифровой формат вещания в регионе, обратить внимание на разработку специального вкладыша на коми языке в районных газетах. На заседании обсуждались возможности и способы внедрения родных языков в современные технологии. Для этого необходимы создание электронных словарей, сайтов на разных языках, присутствие в информационном пространстве.

Пётр Тултаев отметил, что на данный момент в каждом регионе, где проживают финно-угорские народы, накоплен богатейший опыт по сохранению и многогранному развитию родных языков, культуры, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

«Очень важно обобщать и распространять его в других регионах России как между органами государственной и муниципальной власти, так и между представителями общественных организаций, представляющих народы нашей страны. Активизировать такой обмен позитивного опыта - одна из задач при проведении заседаний Ассоциации финно-угорских народов России», - подчеркнул Петр Тултаев.

В рамках пребывания в Республике Коми прошли презентация и передача в фонды библиотеки национальной литературы, которую члены Президиума ассоциации по сложившейся традиции привезли специально из регионов России. Кроме этого, Пётр Тултаев принял участие в торжественной церемонии открытия Международного фестиваля «Финноугория. Ёртасян кытш».

В работе заседания приняли участие представители Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Администрации города Ухты, общественные деятели, представители образования, науки и культуры из регионов России, а также руководители региональных органов власти по национальной политике.