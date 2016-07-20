Вопрос решен!

Село Зыково городского округа Саранск на протяжении долгих лет испытывало, как, впрочем, и другие сельские поселения города, немало трудностей. Чего уж греха таить, на городские окраины обращается внимание далеко не в первую очередь. Сельские люди невзыскательные, к трудностям привыкли, многие проблемы стараются просто не замечать, ведь самостоятельно решить их не могут, а на помощь власти не рассчитывают.

Все изменилось с того момента, когда в одну из «мэрских суббот» в село приехал Глава Администрации Саранска Петр Николаевич Тултаев. Внимание к нам со стороны столь высокого руководителя было неожиданным. И стар, и мал вышли к градоначальнику. Всем миром стали жаловаться городской власти на свои проблемы. Мэр с подчиненными прошел по сельским улицам, поговорил с людьми. Надо сказать, что не все выдержанно себя вели при встрече с градоначальником: некоторые кричали, упрекали, требовали. Понять в какой-то степени людей можно: слишком долго на них и их проблемы никто не обращал внимания. Но постепенно разговор вошел в спокойное русло.

При разговоре Петр Николаевич не давал пустых обещаний. Сказал честно, что можно сделать в селе в ближайшее время, а что должно подождать из-за невозможности скорого финансирования. Люди поняли, а вот к обещаниям отнеслись настороженно. Мало ли нам чего обещали?

Но мэр у нас человек слова. Мы это слышали и раньше, а теперь убедились и сами. Сегодня очень благодарны ему за то, что наконец-то у нас появились нормальные дороги, что маршрут автобума № 19В по нашим просьбам продлен. Для этого пришлось оборудовать разворотную площадку. Мы благодарны градоначальнику за асфальтирование придомовых территорий, которые ранее утопали в грязи. А еще говорим ему огромное спасибо за сквер у школы!

От всей души желаем Петру Николаевичу Тултаеву отличного здоровья, успехов в непростой работе и подольше оставаться на своем месте! Вы, Петр Николаевич, настоящий руководитель, ведь Вы умеете выполнять свои обещания и при любых обстоятельствах дорожите данным словом!

В.А. Занкин, С.А. Ивашкин,

Е.Н. Мулюгин, Л.Г. Петухова

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