Иван Кокорин: «Хочу, чтобы мои дети мне доверяли…»

Чай с мелиссой

Иван встретил нас у метро. В кепке с длинным козырьком известному артисту удалось остаться неузнанным на улице, и мы смогли спокойно вести беседу с первых минут встречи.

- Семья моя отдыхает под Нижним Новгородом, там у меня вся родня живет, - рассказывает Иван. - И супруге, и сыну с дочерью там нравится. Я там тоже бываю часто. По традиции 9 мая в Нижнем Новгороде мы с детьми принимаем участие в шествии «Бессмертного полка». Несем портрет моего деда Александра Ивановича Блохина. Он - фронтовик. После войны работал в школе военруком и учителем истории. Недавно приехал к нему на родину, и одна женщина мне говорит: «Как вы на нашего военрука Александра Ивановича похожи!». Говорю: «Так я его внук!». И она рассказала, как дед однажды пришел на урок истории с луком, отошел к задней парте, натянул тетиву - и пустил стрелу прямо в центр доски! Класс перестал дышать. «Вот так, дети, древние люди добывали себе еду!» - произносит дед. Надо ли говорить о том, что дисциплина на уроках у него была исключительная! У меня и дедушка, и бабушка, и мама - преподаватели. Думаю, поэтому и мне легко с детьми общаться, когда выступаю для них со сцены или даю мастер-классы…

Пока Иван заваривает чай, мы рассматриваем удивительные вещи, на которые невозможно не обратить внимания. Например, плетеные… санки!

- Откуда они у вас? Им же лет сто, не меньше!

- Как раз из Нижнего привез! Шел как-то по улице, смотрю - около мусорки этот раритет стоит. Забрал их с собой в Москву.

- Как же вы их везли?

- На поезде, представляете! (Смеется.) Кстати, чай у меня тоже нижегородский - из мелиссы, мы там ее собираем, сушим и в Москву привозим. Есть и другие травы - тоже с родных мест.

Домашний театр

В большой гостиной на потолке замечаем ряд светильников, похожих на театральные софиты. Спрашиваем у хозяина:

- Это вы с помощью света разделили гостиную на две зоны - гостевую и кухонную?

- Не совсем. Под потолком у нас вешался театральный занавес, а светильники освещали сцену.

- У вас домашний театр?

- Домашний кукольный театр! - смеется Иван. - Он существовал много лет, пока росли дети. А вместе с ними и мы. У нас всегда был аншлаг! В этой квартире собиралось по 70 человек - соседи, друзья с детьми, друзья детей. И взрослые больше детей хотели посмотреть наши спектакли. А ставили мы их ко дню рождения сына и дочери. И они росли с убеждением, что в этот праздник обязательно должно быть представление в кукольном театре. И когда приходили со дня рождения своих друзей, говорили с удивлением: «Представляете, там не было спектакля!». Приходилось объяснять, что в каждой семье свои традиции, и они могут быть разными…

Дом для волка

Иван принес огромный ящик, в котором аккуратно, голова к голове, лежат «артисты» - игрушки для кукольного театра. Кого тут только нет! Баба Яга, волки, козлята, Машеньки и Иванушки, бабушки и дедушки…

- Декорации - а они у нас были шикарные! - мы вывезли на дачу, - рассказывает Иван. - Их было так много, что в них уже жить можно было. А вот куклы остались с нами. И какие куклы! Баба-яга у меня летала, а когда она падала, я включал звук бьющегося стекла, и дети кричали: «Баба-яга разбилась!»

- Кто же был кукловодом?

- Я, жена Светлана, наши друзья, соседи. Мы собирались недели за три до премьеры и начинали репетировать. Но задействовано в работе было гораздо больше людей - кто-то шил костюмы для кукол, кто-то занимался декорациями. Сестра Светы работает в типографии, так она нам программки печатала - настоящие, как в театре!

- А как размещали зрителей в квартире?

- Ставили лавки, все рассаживались, и в назначенное время раздвигался занавес - он был не простой, а с механизмом. Мне больше всего хотелось, чтобы все было по-настоящему, чтобы у детей не было впечатления, что это самодеятельность. И мне кажется, у нас это получилось - устроить настоящий кукольный театр в квартире. Дети попадали в другой мир! У нас сохранились видеозаписи спектаклей, снимали и зрителей - и какие же у них лица! Потом, когда дети уже подросли, сами стали создавать спектакли: писали пьесы, разыгрывали роли. Они нам говорили: «Мама, папа, садитесь - спектакль начинается!». Это было наивно, но так трогательно!

Сказка про Золушку

Помогаем Ивану складывать игрушки, которыми невозможно не восхищаться.

- Смотри-ка, крыша избушки покрыта настоящей соломой! Где вы ее нашли в Москве?

- Привез из Нижнего Новгорода! Это не простая избушка - во время спектакля она светилась. Вообще, без креатива обойтись было невозможно. Вот, например, ведра Емели, с которыми он на прорубь за водой ходил. Знаете, из чего они сделаны? Из школьных деревянных линеек!

- Дети росли, и вы меняли репертуар?

- У нас вышло десять спектаклей. И когда стало понятно, что кукольный театр они переросли, я решил снять с ними кино - тоже настоящее! Мне хотелось, чтобы дети и тут видели весь процесс - из чего и как создается фильм. А главное - чтобы они понимали: для творчества нужны только желание и фантазия! В техническом плане у нас все было последовательно: сценарий, съемка, монтаж. Каждый фильм снимали по нескольку часов подряд. Я уже уставал, а дети были так увлечены, что остановить процесс было бы неправильно. Последняя наша картина - сказка «Золушка». Здесь, в гостиной, снимали сцену бала. Я все обтягивал белой тканью, мне привозили какое-то немыслимое количество свечей, мы их зажигали - и снимали бал… Проблема была - что делать со звуком? Ведь в настоящих фильмах сначала снимают картинку, потом делают озвучание. Технически мы это не могли себе позволить. Пришлось обойтись живым звуком: во время съемки я включал магнитофон - и звук шел прямо в кадр. Все наши домашние фильмы с участием сына и дочери, их друзей, наших соседей теперь в семейном архиве…

Старый чемодан

Дети Ивана и Светланы нашли свои увлечения - им нравится спорт. Сын Михаил занимается волейболом, дочь Арина - фехтованием.

- Они знают: творчество и вдохновение должны быть всегда, чем бы ты ни занимался! - говорит Иван. - У нас есть фотографии, на которых дети в зрительном зале смотрят наш спектакль. Сколько эмоций на лицах, сколько переживаний! А ведь перед ними всего лишь куклы и театральный занавес между кухней и гостиной. Но наши домашние проекты воспитывали не только детей, но и меня как артиста. Когда мы поставили уже несколько сказок, родился мой авторский проект, с которым я выступал по разным театрам, даже на гастроли ездил. Я выходил на сцену вот с этим старинным чемоданом и рассказывал зрителям удивительные истории. Особенно мне нравилось выступать в кинотеатрах. На белом экране через кинопроектор показывали рисунки, которые иллюстрировали мои рассказы, и даже не рассказы, а состояние души. К ним я подобрал и прописал подходящий звук. Представляете восторг детей, когда на экране, как будто с неба, спускается белка, а в зале слышен скрип веревки! Несколько лет я был сказочником - и все это благодаря детям. Я до сих пор выступаю со своим концертом, где читаю сказки для детей и взрослых. Многое в моей жизни случилось именно потому, что у нас со Светой появились дети…

- Какие-то принципы воспитания для себя выработали?

- Быть другом детям и доверять им, если это можно назвать принципом. А вообще это еще вопрос, кто кого воспитывает…