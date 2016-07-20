Дворцы детства для Саранска

Детство - самое прекрасное и беззаботное время в жизни человека. Только понимаем мы это уже взрослыми. Кто бы сейчас отказался ходить в детский сад, где тебя кормят-поят, спать укладывают, в свободное время можно поиграть с друзьями или поучиться чему-то новому?! И все это под присмотром воспитателей. Неудивительно, что детские сады в нашей стране всегда пользовались спросом. Но когда в России начался бэби-бум - тут же появились длинные очереди в детские сады, в некоторых городах ребенка ставили в очередь практически сразу после рождения. О том, как изменилась ситуация в Саранске с детскими садами, зачем ребенку ходить в сад и чему там могут научить, рассказала заместитель директора Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск - начальник Управления образования, кандидат педагогических наук Оксана Шуляпова.

Детских садов станет больше

- Оксана Владимировна, удалось ли в Саранске решить проблему с нехваткой мест в детских садах?

- С 2012 по 2015 год реализовывалась Федеральная программа «Модернизация системы дошкольного образования». Актуальность ее не подлежит сомнению. В Республике Мордовия осуществляется грамотная социально-демографическая политика, городские семьи стремятся родить по 2 и 3 ребенку. Поэтому создаются новые места в детских садах. Посмотрите, сколько в нашем городе красивых новостроек, микрорайонов, где заселяются молодые семьи. На улицах города часто можно встретить семью, когда одного ребенка ведут за руку, другого - везут в коляске. Это наши будущие воспитанники. Президентом страны была поставлена цель - создать новые места для детей дошкольного возраста. Реализация программы «Модернизация системы дошкольного образования» позволила решить актуальные задачи по созданию новых дошкольных образовательных организаций. Всего за это время было создано 2330 мест. Это очень большая цифра, потому что это НОВЫЕ места в НОВЫХ современных дошкольных образовательных организациях. Это позволило полностью закрыть потребность в местах для детей в возрасте от 3 до 7 лет. К середине декабря 2015 года актуальная очередь для детей данной категории была ликвидирована, решена задача, поставленная Президентом РФ.

На данный момент в Саранске - 69 дошкольных образовательных организаций. Еще один детский сад по ул. Мордовской, 1 находится на завершающей стадии строительства, ведутся работы по его благоустройству. На данный момент идет капитальный ремонт детского сада на Ремзаводе, после ремонта он будет соответствовать всем современным требованиям.

Современные детские сады больше напоминают дворцы детства. Они не только удобны и комфортны для пребывания детей, но и создают некое яркое пятно в облике города.

- Чем отличается новый сад от старого?

- Новые сады отличаются от предыдущих построек в первую очередь проектным решением. Они соответствуют всем современным требованиям. Там предусмотрены отдельные помещения для организации дополнительного образования детей: компьютерный класс, ИЗО-студия, сенсорная комната, бассейн. Предусмотрены специальные кабинеты логопеда и педагога-психолога. Разница есть и в оборудовании пищеблоков, которые стали автоматизированными. Предусмотрен большой медицинский блок с хорошо оборудованным физиотерапевтическим кабинетом.

- Правда ли, что родители стремятся перевести своих детей из старых детских садов в новые?

- В Управление образования очень часто обращаются родители с разными проблемами; чаще всего проблема возникает с потребностью мест в микрорайоне Химмаш. В основном вопрос о переводе ребенка из одного дошкольного учреждения в другое встает в связи с переездом. Ни разу не сталкивалась с людьми, которые хотели бы перевести ребенка в другой сад только потому, что он новее. Я считаю, что детский сад - это в первую очередь дружная команда педагогов, которая создает тот уют, ту атмосферу, которая делает ребенка защищенным и счастливым. Главное для сада не инфраструктура, а наличие педагогов, которые профессионально занимаются с детьми. Главный показатель - это педагогический коллектив.

«Дополнительное образование доступно для всех»

- Оксана Владимировна, существует ли разница в оплате между детскими садами?

- Стоимость услуги за присмотр и уход за ребенком в муниципальном детском саду одинакова во всех образовательных организациях г.о. Саранск. Что касается платы за детский сад, то могу вас заверить, что она вполне приемлема для каждой семьи. Кроме того, все дошкольные образовательные организации оказывают дополнительные образовательные услуги. Родители в силу потребностей детей и своих финансовых возможностей сами определяют, чем будет заниматься их ребенок. Могут и полностью отказаться от дополнительных занятий. Кто-то желает, чтобы в подготовительной группе их ребенок занимался английским, а кто-то - математикой или обучением чтению. Не все родители имеют педагогическое образование, и многие очень мудро полагают, что лучше отдать ребенка в надежные руки. Тем не менее дополнительное образование доступно для всех. Ведь это не бизнес-проект, а образовательная услуга. Так что могу заверить, что разницы в сумме оплаты между садами нет. Разница возникает тогда, когда появляются платные дополнительные услуги.

- Готовы ли наши воспитатели работать в новых условиях? Есть ли в Саранске проблема с кадрами?

- Проблем с педагогическими кадрами у нас нет. В Мордовском государственном педагогическом институте им. М.Е. Евсевьева традиционно эффективно работает факультет педагогического художественного образования, где готовят воспитателей для дошкольных образовательных организаций. И практику они проходят на базе дошкольных организаций городского округа Саранск в качестве воспитателей. Есть проблема с вспомогательным персоналом, помощниками воспитателей, но и она решаема. Тем более сейчас увеличился МРОТ. Увеличились зарплаты и у помощников воспитателей. Как правило, в детские сады идут работать люди, очень любящие детей.

- У нас в детских садах работают только женщины…

- Да, это так. Профессия воспитателя имеет женское лицо. Может быть, это связано с материнскими чувствами, которые могут быть только у женщины. Хотя отметим, что в 4 садах работают педагоги-мужчины в качестве музыкальных руководителей и физинструкторов.

- А может быть, если увеличить зарплату, то и мужчины пойдут работать в эту сферу?

- Я бы не стала так утверждать. «Усатый нянь» - ярчайший из примеров мужчины-воспитателя. Но думаю, это еще заложено в подсознании наших мужчин, их менталитете, что воспитатель - немужская работа. Ведь и в школах мужчин работает небольшое количество, и то в основном они выбирают техническое направление. Думаю, даже большая зарплата не привлечет в детский сад мужчин.

- Психологи говорят, что детям, особенно мальчикам, не хватает мужского воспитания, мальчики у нас приучены мыслить женскими категориями, их не учат брать на себя ответственность, принимать важные решения…

- Согласна. Дело в том, что мы привыкли основной груз по воспитанию детей возлагать на плечи педагогов, но давайте не забывать о том, что есть еще семья. Ведь именно в семье у ребенка закладываются основы бытия. Дома должен быть мужчина, который и будет формировать эти важные качества у мальчиков. В случае неполной семьи я бы рекомендовала мамам не ждать усатого няня в саду, лучше найти занятие в системе дополнительного образования, которое ведет мужчина. В наших организациях дополнительного образования широко представлены спортивные секции, в них формируется мужской характер. Причем такие занятия можно посещать начиная с 4 лет (средняя группа). Тем более спорт важен в жизни любого ребенка.

«Воспитатель года» выводит педагога на новый уровень

- Уже не первый год у нас проходит конкурс «Воспитатель года». Как вы считаете, есть ли от этого конкурса польза?

- «Воспитатель года» - очень престижный конкурс, тем более он проходит под патронажем Главы Администрации городского округа Саранск П.Н. Тултаева. Конкурс стал уже традиционным и проводится более 15 лет. Он позволяет педагогу выйти на новый профессиональный уровень и достойно представить свою образовательную организацию. В этом году в городском конкурсе приняли участие 22 воспитателя.

Сначала педагог должен сформулировать свою педагогическую идею и на ее основе сформировать свою конкурсную программу. Педагогическая идея - ключ ко всем этапам конкурса: визитке, открытому занятию, творческому проекту. Когда педагог формулирует идею, а затем ее оттачивает, отшлифовывает, когда он понимает, в каком направлении движется и каков конечный результат, в нем созревает программа его дальнейшего профессионального развития. Этим конкурс и ценен. Участие в конкурсе «Воспитатель года» идет на пользу всему детскому саду, ведь весь коллектив работает вместе с конкурсантом, формируя научно-педагогическое ядро, концепцию педагогической деятельности. И это некая ступень для методического совершенствования и развития детского сада на долгие годы. Для педагога участие в конкурсе - мотивирующее начало для самосовершенствования и повышения личного статуса.

«Стать на ступеньку выше»

- Оксана Владимировна, в последнее время появляется все больше детских садов, осуществляющих различные направления образования. Расскажите о них.

- Давайте в первую очередь поясним нашим читателям, что содержание образования определяет федеральный государственный образовательный стандарт. Стандарт дошкольного образования - это минимум, который должен быть освоен всеми воспитанниками. В рамках стандарта обязательны такие направления, как речевое, физическое, познавательное, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие. Это тот содержательный ориентир, на основе которого разрабатываются образовательные программы детских садов.

Кроме того, в образовательных программах дошкольного образования присутствует вариативная часть, которая определяется приоритетным направлением детского сада.

В городском округе Саранск реализуются программы приобщения детей к национальной культуре, в рамках которых делается акцент на поликультурное образование дошкольников. В прошлом году на базе детского сада № 90 мы открыли Городской методический центр национальных культур дошкольных образовательных организаций городского округа Саранск. Это совместный проект Администрации города и Министерства национальной политики. В этом центре не только изучают культуру народов, проживающих в Мордовии, но и через культуру постигают различия того или иного народа. В центре имеются специальные помещения, в которых проводятся различные выставки, показы фильмов, уроки народных танцев. Здесь ведется ежедневная работа по формированию межкультурной толерантности, ведь уважение к другой культуре должно формироваться уже в раннем возрасте. Детей учат находить различия между культурами разных народов и ценить их.

В большинстве детских садов города функционируют кружки, в которых дети изучают в игровой форме мордовский язык. Мы живем в Мордовии, надо знать язык республики, в которой живешь. Данное направление развивается активно с учетом пожелания родителей.

Широко представлено и здоровьесберегающее направление в детских садах. В тех садах, где этому направлению уделяется особое внимание, проводятся дыхательная гимнастика, Су-Джок терапия и т.д. В игровой форме дети постигают значимость здоровья.

Особо хочу отметить, что наши дошкольные организации активно включились в систему ГТО. В этом году первую ступень ГТО прошли около 700 детей!

Художественно-эстетическое направление также очень востребовано. Необходимо с раннего возраста привить ребенку любовь к прекрасному, научить разбираться в цветовой гамме, правильно соединять, сочетать цвета. Да, не все станут великими художниками, но чувство цвета, формы, объема важно во многих профессиях. Широко представлен спектр музыкальных занятий. Дети часто становятся участниками праздничных концертов на различных площадках города Саранска. Для детей это очень важно, ведь они проходят специальный отбор и чувствуют себя победителями!

Духовно-нравственное направление реализуется во всех дошкольных организациях. Отметим, это очень сложное направление воспитания, ведь нравственность - философская категория, но для ребенка она преломляется через простую и понятную для них систему добра и зла. Выбрать такое направление - это не просто один раз сказать «Ребята, давайте жить дружно!». Нужно так построить работу, чтобы сама система отношений, сам уклад работал на формирование нравственности. На занятиях можно рассматривать ситуации с героями - сказочными, мультипликационными, проанализировать поступок ребенка из группы. Важно не только обсудить, хороший или плохой поступок совершил человек, но и понять его мотив. Бывает, что человек себя неправильно повел, но двигал им положительный мотив.

Отдавать ли ребенка в садик?

- Нередко из уст мамы или папы можно услышать фразу: «Я сам знаю, как воспитывать моего ребенка, и советчики мне не нужны!». Возникают ли сложности при общении с родителями?

- Родители тоже бывают разные. Мы не можем перевоспитать взрослого человека, но можем корректно поправить, подсказать или хотя бы попытаться это сделать. Есть родители, которые не услышат педагога, но чаще всего взаимопонимание мы находим, поскольку сейчас родители очень трепетно относятся к детям.

Ребенок за один день в садике должен прожить целую жизнь, стать лучше, добрее. Когда родитель принимает требования педагога, вместе они успешнее решают педагогические задачи. Здесь важно системно проводить работу с детьми и их родителями. При этом речь идет не о родительских собраниях, а о консультативных центрах, где работа ведется чаще всего индивидуально.

- Как вы относитесь к тому, что некоторые родители предпочитают сами воспитывать ребенка, а не отдавать его в детский сад?

- Я сторонник того, чтобы все дети прошли систему дошкольного образования. Исходя из Концепции непрерывного образования, которая реализуется в России, все дети должны пройти все этапы образования: детский сад - школа - среднее специальное образование - вуз. Но есть такие дети, их единицы, которые по состоянию здоровья не посещают сады. Их еще называют «домашними», «несадиковскими». В надежных руках педагога ребенок социализируется, развивает коммуникативные навыки. Это очень важно! Когда домашний ребенок приходит в школу, он впервые сталкивается с большим коллективом. Первый класс сам по себе сложный, а ему еще надо будет проходить довольно сложную адаптацию, меняется вид деятельности с игровой на учебную. Поэтому в первое полугодие педагог при работе с первоклассниками совмещает игровую и учебную деятельность (игровые паузы, короткие уроки, физкультминутки). Родители, которые серьезно готовятся к школе, стараются направить своих детей хотя бы в подготовительную группу. Ведь многие дети из этой группы потом окажутся в одном классе, поскольку в сады ходят по месту жительства. Вместе со знакомыми детьми ваш ребенок будет чувствовать себя комфортно. Важно и то, что в подготовительной группе проходит предшкольная подготовка, предусмотренная ФГОС ДО, которая является обязательной.

Людмила АНЮТИНА

