В перинатальном центре - вспышка инфекции

По информации Роспотребнадзора, в Мордовском республиканском перинатальном центре зарегистрирована вспышка гнойно-септической инфекции у новорожденных. За последние дни произошло 11 случаев заболевания младенцев. На коже у детей появляются водянистые пузырьки с желтым содержимым, отмечается повышение температуры тела свыше 38 градусов. Все заболевшие были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу, по последним данным, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по РМ проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по установлению причин заболевания младенцев. На это время перинатальному центру выдано предписание о закрытии акушерского стационара по эпидемиологическим показаниям, прекращен прием беременных и рожениц, женщины направляются в «Родильный дом № 2». После проведения дезинфекции будет принято решение о возобновлении работы стационара перинатального центра.

В связи с этой инфекционной вспышкой по поручению прокурора Мордовии Валерия Мачинского прокурорские проверки с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов будут проведены во всех детских больницах Саранска.