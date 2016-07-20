«Реабилитация просто творит чудеса»

Вопросам развития сети реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов, в нашей стране уделяется большое внимание. Именно такой центр по реабилитации юных жителей республики, больных детским церебральным параличом, действует на базе спорткомплекса «Мордовия». Здесь они имеют возможность проходить специальные курсы совершенно бесплатно.

«Организация курсов реабилитации для детей с диагнозом детский церебральный паралич стала возможной благодаря предоставлению Фонду развития спорта средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России, - рассказывает администратор курсов Наталья Хамина. - С января этого года 60 детей раз в квартал бесплатно проходят курс реабилитации на базе спорткомплекса «Мордовия», а также курс иппотерапии на базе конно-спортивного клуба «Доверие» и курс аквареабилитации на базе детского бассейна во Дворце спорта Саранска. Наш центр посещают дети-инвалиды от двух до пятнадцати лет с поражением центральной нервной системы, у которых наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Информация о проведении курсов была размещена в СМИ и на различных форумах в интернете. Родители обращались к нам, и мы включали их в состав участников. Мы надеемся, что это не последний грант, который мы смогли выиграть, и реабилитация для всех детей, нуждающихся в этом, останется бесплатной.

Дети разные, есть и тяжёлые, которые практически не двигаются, есть и те, у кого незначительные нарушения походки, но у всех пациентов в течение курсов наблюдается положительная динамика. Есть и такие дети, которые только во время нашей реабилитации научились ходить. Сейчас все 60 участников проходят уже третий курс».

«В первую очередь таким курсам рады, конечно же, родители детей, - говорит специалист по кинезиотейпированию Елена Давыдова. - Теперь им не нужно везти ребёнка за пределы республики, как раньше. Это было сопряжено с большими трудностями, как финансовыми, так и моральными. Нужно покидать дом, семью. Я сама - мама ребёнка-инвалида с ДЦП, поэтому мне всё это очень близко, эти проблемы я знаю изнутри. Теперь полный комплекс реабилитации позволяет проводить наш Центр, все необходимые процедуры можно получать в своём городе.

На курсах мы используем различное оборудование и методики. Реабилитационный костюм «Адели» напоминает одежду космонавтов: он представляет собой шорты с жилетом, к которым прикрепляются тяги - с их помощью создается нагрузка на опорно-двигательный аппарат ребенка. Костюм предназначен для коррекции позы и движений пациента, если, например, нога при ходьбе выводится наружу, то её с помощью резинок возвращают в правильное положение. Стоит отметить, что средства гранта позволили купить костюмы разных размеров, их можно подобрать индивидуально каждому ребенку.

Мы используем и реабилитационный аппарат «Корвит». Он представляет собой имитатор подошвенной нагрузки: это ботиночки, на подошвах которых имеются пневмокамеры, которые надуваются в определённой последовательности, сначала на одной, потом на другой ноге. То есть происходит раздражение подошвы пациента так, как это было бы при ходьбе.

Практически все аппараты основаны на одном принципе - если из-за болезни головной мозг не посылает импульс в ту или иную часть тела, мы действуем от обратного - посылаем импульс от плохо работающего участка тела к голове, чтобы включились новые участки мозга.

Подвесные системы «Экзарта» позволяют ребёнку почувствовать себя как бы в невесомости, а следовательно, и движения, которые в обычном состоянии даются с трудом, совершать намного легче.

Кинезиотейпирование - способ реабилитации, который широко используют профессиональные спортсмены при восстановлении после травм. Он представляет собой размещение на теле специальных хлопковых лент, которые накладываются на кожу с разным натяжением, для того чтобы стимулировать мышцы, которые плохо работают. Во время движения они приподнимают кожу, подкожно-жировую клетчатку, в это место устремляется кровь, стимулируются рецепторы, мышцы, происходит их включение, и импульс посылается обратно в мозг. Таким образом, происходит активизация того или иного участка тела.

Парафиноозокеритные аппликации производят тепловое воздействие. Озокерит также известен как горный воск, с его помощью улучшается микроциркуляция крови, снижается спастика, уменьшается боль в спазмированных мышцах.

На средства субсидии, выделенной Министерством социальной защиты населения Республики Мордовия, был приобретён аппарат для микрополяризации головного мозга. Опытный невролог в соответствии с диагнозом пациента, ориентируясь на показания предварительных обследований, определяет те зоны мозга, которые требуют стимуляции, и воздействует на них с помощью низкочастотных импульсов тока.

В рамках программы реабилитации также работают логопеды-дефектологи, которые помогают с помощью зондового массажа восстановить или даже обрести речь пациентам. Уже имея соответствующее образование, все наши логопеды в рамках гранта прошли дополнительную специализацию. Используя разные зонды, воздействуя ими на нужные точки в полости рта, можно улучшить речь. Немаловажна роль в реабилитационном процессе и педагога-психолога.

Все эти реабилитационные занятия и процедуры проводятся в комплексе. Специальное расписание позволяет избежать очередей, маленькие пациенты поочерёдно за 4 часа в день проходят всех специалистов, что максимально удобно и для детей, и для родителей.

Родители наших участников выражают огромную благодарность руководству и сотрудникам Горэлектротранса за организацию работы социальной «газели». Оборудованный всем необходимым для перевозки инвалидов микроавтобус привозит детей в спорткомплекс на реабилитацию к нужному времени, а после занятий развозит по домам. Это очень удобно, особенно колясочникам, чьё передвижение на обычных автомобилях достаточно затруднено.

Кроме того, в спорткомплексе «Мордовия» реализована программа «Доступная среда», и несмотря на то, что мы располагаемся на втором этаже, с перемещениями по зданию, где оборудованы пандусы и лифты, ни у родителей, ни у детей не возникает никаких проблем.

Многие дети, проходящие программу реабилитации, считаются сложными, поэтому порой даже незначительное изменение в их состоянии для родителей очень важно. У кого-то появились только звуки, а кто-то после курсов даже начинает разговаривать. Есть один семилетний мальчик, который, до того как начал заниматься у нас, практически не говорил. Теперь же он произносит отдельные слова и даже короткие фразы. Это грандиозный прогресс для родителей. Кто-то научился сидеть, кто-то - вставать в кровати. А кто-то даже начал ходить - несколько детей именно в нашем центре сделали свои первые шаги.

С помощью этой программы мы действительно помогаем многим детям социализироваться в обществе, до начала работы нашего реабилитационного центра шансы на это были гораздо меньше. В любом случае реабилитация очень важна. Тем более что многие дети, и даже уже вполне взрослые, вообще в первый раз оказались на реабилитации. Для отдельных наших пациентов ранее она была просто недоступна».

«У моей дочери ДЦП, диагноз - спастическая диплегия. Мамы больных деток всегда стараются общаться и поддерживать друг друга, - рассказывает Ольга Толстова. - Так и мне позвонила одна из знакомых, у которой также ребёнок с диагнозом ДЦП, и рассказала, что в спорткомплексе «Мордовия» будут проходить курсы реабилитации. Мы почитали информацию в интернете, обратились в спорткомплекс и записались. Никаких сложностей не было: оставили свои данные, прошли консультацию, принесли документы - и вот мы проходим уже третий курс, и нам всё очень нравится.

Для реабилитации дочери проводят парафиноозокеритную терапию, используют аппараты «Экзарта», костюм «Адели», занятия с логопедом, коррекционным педагогом и другие. Улучшения от реабилитации я наблюдаю у ребёнка практически после каждого дня посещения центра: на третьем курсе моя доченька начала самостоятельно ходить. Мы и раньше неоднократно ездили на лечение и реабилитацию в Казань, Москву, но именно с появлением реабилитационного центра в Саранске нам удалось достичь таких успехов. Кроме того, отпала необходимость куда-то ездить. Здесь есть всё, что необходимо для успешной реабилитации моего ребёнка.

Очень удачно, что курсы включают иппотерапию и занятия в бассейне, ведь именно физические нагрузки дают эффект. Ребёнку и самому нравится сюда ходить - нет утомительных переездов, он находится в знакомом городе, после занятий возвращаемся в родной дом».

«С детьми я занимаюсь уже двадцать семь лет, по профессии я инструктор лечебной физкультуры и массажист, - рассказывает специалист реабилитационного центра Татьяна Зубенкова. - Мне очень нравится здесь работать, и в первую очередь потому, что я вижу результаты занятий с детьми. А они превосходят все мои ожидания. Конечно, мы знаем, что от лечебной гимнастики у детей с ДЦП, парезами, параличами наступает хороший эффект. Но с использованием специальных аппаратов прогресс очевиден - в результате занятий дети начинают ползать, вставать. А когда наши пациенты начинают ходить, для нас это просто моменты счастья, которые мы переживаем вместе с родителями. В своей работе я использую подвесные системы «Экзарта». Сначала я отнеслась с недоверием к этим системам, но теперь вижу, что данное оборудование благодаря уникальным свойствам помогает скорректировать большинство двигательных проблем маленьких участников курса. Эта реабилитация просто творит чудеса.

Есть среди наших пациентов и дети постарше. Например, у нас проходит программу реабилитации Алексей - ему пятнадцать лет, и он старается на занятиях больше всех. Прекрасно выполняет все задачи, которые ему ставят в процессе тренировок. За те три курса, которые он уже прошёл, у него подтянулись мышцы, если раньше он был не в состоянии даже перевернуться на кушетке, то теперь все задания выполняет на пять с плюсом.

Конечно, хотелось бы, чтобы программа реабилитации не ограничивалась десятью днями, а была долговременной. Потому что, как только мы начинаем видеть реальный эффект, часы программы, к сожалению, подходят к концу и всегда не хватает времени для закрепления достигнутого эффекта».

Александр РУЧИНСКИЙ

