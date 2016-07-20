Взаимопонимание возможно, но только в рамках закона

Ежемесячную дату встречи с людьми градоначальник переносит лишь в том случае, если выезжает в командировку или по какой-то другой уважительной причине. Беседовать с гражданами, которых привели в администрацию города насущные проблемы, всегда непросто. К тому же Глава Администрации обязан во время разговора на животрепещущую для человека тему принять единственно правильное решение. Порой оно совсем не нравится посетителю. Вот и приходится мэру выслушивать в свой адрес не только слова благодарности, но и жесткие упреки. Натыкаться на непонимание, неприязнь, чьи-то обидные слова.

Некоторые люди, к сожалению, никак не могут понять, что вся наша повседневная жизнь обусловлена рамками законов, переступать которые не может никто: ни мы с вами, ни градоначальник, ни даже Президент страны.

На прошлой неделе мэр в очередной раз принимал записавшихся к нему на прием горожан. Среди посетителей были и такие, кто настаивал: градоначальник, невзирая на законы, должен быть на их стороне. Судите сами. Гражданка с ул. Красноармейской обратилась к мэру из-за начатого строительства многоэтажки вблизи от ее дома. Женщина привела массу доводов, которые, по ее убеждению, свидетельствуют о том, что стройку нужно срочно прекратить.

Она уже обращалось по данному вопросу и в Министерство строительства, и в следственный комитет, и в прокуратуру РМ. И везде получила отрицательный ответ. Подала иск в суд, но и эта инстанция не нашла причину, по которой можно было бы приостановить строительство многоквартирного жилого дома. Имея на руках решение суда, заявительница пришла к мэру. И невозможно было ей объяснить, что суд - последняя инстанция. Оспорить его решение может только еще один суд, если найдет основание. Градоначальник проигнорировать решение суда не вправе. Нет у него таких полномочий.

Еще один житель города, оспаривавший в суде принадлежность земельного участка, на который нашелся другой претендент, обратился к мэру за помощью. Так и сказал: «Помогите!», хотя свое дело в суде он до этого уже проиграл. Градоначальник и в этом случае помочь уже ничем не мог, даже если бы очень захотел. Обращаться за помощью к мэру после решения суда нет никакого смысла!

У Юрия Федорова с ул. Серадзской вопрос был из тех, что входят в компетенцию Главы города. Горожанин попросил о строительстве тротуара вдоль одного из домов по ул. С. Лазо до пересечения с ул. Щорса, д. 27. Свою просьбу он мотивировал тем, что по данному маршруту ходит большое количество людей в поликлинику и близлежащие дома. За неимением тротуара людям приходится выходить на проезжую часть дороги, а это небезопасно.

Петр Тултаев согласился с посетителем и решил прежде побывать на месте и уже там совместно со специалистами вникнуть в ситуацию, оценив, во сколько строительство пешеходной дорожки обойдется городскому бюджету. Была названа конкретная дата посещения Главой этого участка города.

Семейная пара преклонных лет с ул. Л. Толстого пришла к градоначальнику из-за периодически протекающей кровли. Латали ее неоднократно, но ремонта хватало ненадолго. Петр Тултаев внимательно выслушал посетителей, посоветовался со специалистами и решил: в следующем году крышу получится отремонтировать капитально, причем сделать ее шатровой. И тогда проблема будет полностью решена. А пока домоуправление сделает небольшой ремонт. Такой ответ был приемлем для посетителей, и они ушли от мэра со словами благодарности.

Неожиданной была просьба одного из жителей р.п. Луховка. Он предложил благоустроить автодорогу на территории Макаровского кладбища. Правда, затруднился ответить, для каких целей эта дорога будет служить. Подъездные пути к сельскому погосту оборудованы, есть сторожка и другие необходимые для данного места атрибуты. Для чего же нужна асфальтированная дорога через кладбище? Оно не такое большое: к родным могилам можно дойти и пешком.

Возможно, кому-то будет удобно проезжать через него. Только вот зачем? Кладбище должно быть тихим и несуетным местом. Тревожить покой усопших шумом проезжающих автомашин с доносящейся из них музыкой неуместно и кощунственно. Петр Тултаев отказал посетителю, а сам решил побывать на месте и, если существует проезд через сельский погост, которым пользуются все подряд, возможно, закрыть его.

Председатель домового комитета с ул. Заводской пос. Ремзавод начала свой разговор с мэром с благодарности в его адрес. От имени жителей своего дома она поблагодарила градоначальника за то, что в доме начала работать циркуляционная линия, снизив затраты проживающих здесь людей на оплату горячей воды.

Но вместе с тем женщина обозначила другие проблемы дома, которые пока еще не решены. Например, протекающая в нескольких местах крыша, незаасфальтированный и захламленный участок между домом и находящимся рядом магазином, наличие в доме блох и другие.

После беседы с посетительницей и специалистами, обслуживающими данный дом, Петр Тултаев вынес свое решение. Он распорядился в течение недели привести в порядок и заасфальтировать брошенный участок между домами и впредь убирать его ежедневно. Немедленно исследовать ситуацию с насекомыми, заполонившими дом, и провести дезинфекцию в помещениях. А вот ремонт кровли будет включен в график не раньше 2018 года. Пока же управляющая компания своими силами отремонтирует прохудившиеся участки. Были утрясены и другие, не менее важные для председателя домового комитета вопросы. Не всегда посетительница вела разговор в спокойном русле, обижаясь на управляющую компанию и упрекая ее в некотором, на ее взгляд, бездействии.

На прием в этот день к Главе города пришли и несколько бизнесменов. Каждый со своим вопросом. Кто-то просил дополнительный участок земли, расположенный недалеко от его офиса, кто-то вносил интересные предложения, связанные с предстоящим ЧМ по футболу, кто-то жаловался на проложенную через арендованный им участок земли трубу.

Градоначальник с привычной тщательностью разобрался во всех этих сложностях, умело разрулив, казалось бы, пиковые ситуации. Посетители остались довольны и встречей, и результатами разговора с ним.

Прием по личным вопросам продолжался несколько часов. После ухода последнего посетителя Петр Тултаев вместе с подчиненными, присутствовавшими на приеме, еще раз проанализировал все проблемы обратившихся к нему граждан и дал четкие поручения по их решению, обозначив конкретные даты.

Исполнение обещанного градоначальником на приеме граждан поставлено в администрации города под жесткий контроль.