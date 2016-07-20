Бойня в Торбееве

Новость о кровавой расправе, которую учинил в Торбеевском районе 44-летний уголовник Григорий Грязнов, облетела все федеральные телеканалы и информагентства. Вооружившись охотничьим карабином «Сайга», Грязнов по очереди хладнокровно расстрелял 44-летнего подполковника московской полиции Олега Корнеева, 49-летнюю доярку Валентину Торопкину и 46-летнего Александра Сережкина - местного авторитета по кличке Колпак. С карабином и боеприпасами Грязнов ударился в бега. В Мордовии был введен план «Перехват». Преступника на протяжении нескольких дней искали все правоохранители Мордовии и бойцы национальной гвардии c привлечением специально оборудованного вертолета из Самары. Развязка уголовной драмы произошла в понедельник - оперативники нашли беглеца, на требование сдаться он ответил выстрелами и при попытке бегства был ликвидирован.

Подполковник Корнеев

Три трупа с огнестрельными ранениями 9 августа были обнаружены в селе Мальцево и поселке Торбеево. Такого, по словам местных полицейских, в их спокойном районе не было никогда. Первым от пуль, выпущенных из карабина «Сайга» (внешне ничем не отличается от автомата Калашникова, даже калибр тот же - 7,62 мм, основное отличие от автомата - стреляет только одиночными выстрелами), погиб московский участковый ОВД по району «Замоскворечье» Олег Корнеев. Тело было обнаружено в двухстах метрах от села Мальцево рядом с его машиной - белой «Рено Флюенс». Полицейский был убит из собственного карабина.

Известно, что Олег Корнеев приехал в Мордовию в отпуск навестить больного отца в селе Салазгорь. Полицейский очень любил поохотиться в местных лесах, а потому прихватил с собой охотничью «Сайгу». Корнеев - подполковник московской полиции, а Грязнов - уголовник с большим криминальным стажем и судимостями. Что могло связывать столь разных людей? Оказалось, мужчины были знаком со школы. Ровесники еще в советское время учились в одном классе. В какой-то момент старые знакомые встретились и договорились пойти на охоту.

По предварительной версии, вечером 9 августа на машине полицейского они и отправились поохотиться. Однако едва одноклассники проехали старый зерносклад на окраине села, Грязнов попросил Корнеева остановиться и пристреляться из карабина. Подполковник отказывать не стал. «Рено» остановилось у лесопосадок. Грязнов взял ствол, но направил его на одноклассника. Прозвучали выстрелы. Олег Корнеев получил пулю в спину. Возможно, стрелок выстрелил несколько раз в тот момент, когда участковый отвернулся. Из-за чего уголовник пошел на убийство подполковника из Москвы, пока непонятно. Может быть, между ними произошел конфликт, и Грязнов решил за что-то отомстить, либо Григорий изначально разработал план, по которому решил завладеть оружием и устроить бойню. Это предстоит выяснить правоохранителям.

По словам сослуживцев Олега Корнеева, он был спокойным, рассудительным и образованным человеком. Грамотный офицер, настоящий профессионал своего дела. Среди коллег пользовался авторитетом и уважением. В правоохранительных органах - с 1992 года. В 2013 году Корнеев перешел на работу в ОВД «Замоскворечье», а до этого трудился в должности заместителя начальника ОМВД России по Таганскому району.

Колпак

После расправы над полицейским Грязнов сел в свою «десятку» и отправился в Торбеево. По одной из версий, там он договорился о встрече с местным авторитетом Александром Сережкиным по кличке Колпак. «Стрелку» «забили» у ворот местного кладбища. Вскоре Колпак подъехал к условленному месту на своей «девятке». Судя по повреждениям на машине Сережкина и оставшейся на ней зеленой краске, Грязнов врезался в авто Колпака, а после того, как тот вышел из машины, открыл по нему огонь. Тело Сережкина с огнестрельными ранениями было обнаружено позже рядом с его автомобилем.

Местные жители утверждают, что Колпак имел определенное влияние в районе, пользовался авторитетом. Торбеевцы именовали его «смотрящим». Так в уголовном жаргоне называют авторитетов, уполномоченных решать вопросы в соответствии с воровскими традициями. Они же отвечают за ситуацию в отдельных населенных пунктах и на определенной территории. До отсидки именно Григорий Грязнов занимал это высокое положение в неофициальной иерархии района. Однако длительная командировка в места не столь отдаленные ослабила его позиции. На первые роли вышел Колпак. По возвращении с зоны Грязнов попытался вернуть себе былое влияние, но коллеги по «цеху» и сам Сережкин поставили бывшего лидера на место. Ему объяснили, что стать «смотрящим» по району после отсидки по «сексуальной статье» у него не выйдет. Судя по всему, Грязнов затаил обиду и решил отомстить Колпаку.

Валентина Торопкина

После расправы над Сережкиным Грязнов снова отправился в Мальцево - к дому своей знакомой - доярки Валентины Торопкиной. Местные жители утверждают, что Валентину и Григория связывали отношения. Но в тот момент дома Торопкиной не оказалось, она только должна была вернуться с фермы. Грязнов решил дождаться женщину у нее дома.

Следствие предполагает, что Григорий устроил своей знакомой разборку «на почве возникшей ревности» - так выразились правоохранители. Пришедшая с работы Валентина пыталась убежать от разъяренного уголовника - босиком выскочила из дома, но Грязнов не дал ей уйти, дважды выстрелив в жертву. Потом подошел ближе и произвел третий - контрольный - выстрел в голову. Затем Грязнов как ни в чем не бывало вернулся в дом, залез в холодильник и принялся трапезничать. Еще и откупорил шампанское! На звуки выстрелов прибежали средний сын Торопкиной Александр и его друг. Грязнов передернул затвор карабина, и парни бросились бежать. Стрелок прицелился, но нажимать на спусковой крючок по какой-то причине не стал. Он вышел из дома, сел в свою зеленую «десятку» и уехал.

Позже правоохранители скажут, что, перед тем как убить Валентину Торопкину, Грязнов нанес своей жертве несколько ударов отверткой. Вскрытие также показало, что у жертвы сломана одна из костей на шее, это может говорить о том, что убийца пытался душить женщину. Местные жители активно обсуждают то, что женщина была изнасилована. Однако эту версию следствие не подтверждает. При этом в комнате действительно был найден использованный презерватив. Кому он принадлежит, еще предстоит выяснить экспертам. Возможно, интимные отношения носили добровольный характер. При этом представители следствия утверждают, что сожителями Грязнов и Торопкина не являлись, что, впрочем, не исключает интим. Известно, что накануне Григорий приходил в дом Валентины, однако она его отвергла. К тому же сын Торопкиной прогнал настойчивого кавалера, поскольку тот был пьян. Возможно, именно на это обиделся Грязнов и решил отомстить женщине.

Вознаграждение 1 млн рублей за информацию о беглеце

После тройного убийства в Мордовии оперативно ввели план «Перехват». На всех дорогах Торбеевского района и прилегающих к нему территориях появились полицейские патрули. Все сотрудники имели при себе автоматы, были облачены в каски, бронежилеты. Республиканское МВД распространило информацию о розыске Григория Грязнова и его автомашины «ВАЗ-21102» зеленого цвета с механическими повреждениями (государственный регистрационный знак Е 144 РЕ 13). Полиция предупреждала - Грязнов вооружен и крайне опасен. Жителей Мордовии призывали проявлять бдительность и осторожность: «Нахождение в лесных массивах, поймах рек, сельхозугодьях западной части республики может быть небезопасным. В связи с особой опасностью вооруженного преступника объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей за достоверную информацию о местонахождении преступника». СМИ транслировали фото и приметы торбеевского стрелка: крепкого телосложения, рост около 180 см, волосы короткие темные с сединой, лицо рябое, на левом плече татуировка с изображением Иисуса.

С характеристикой «крайне опасен» полицейские не преувеличивали. Биография Григория Грязнова впечатляет: в 1993 году он был призван на срочную службу в армию. Служил в разведывательно-диверсионном подразделении Воздушно-десантных войск. Первые судимости схлопотал еще в армии. Отбывал срок за самовольное оставление части и нарушение уставных правил, конфликты между военнослужащими. В 2000 году получил срок за причинение вреда здоровью средней тяжести. В том же году освобожден по амнистии. В 2003-м приговорен к 3 годам условно за самоуправство. В этом же году осужден за хулиганство. В 2007 году суд приговорил Грязнова к 3 годам колонии за вымогательство и хулиганство. Последний свой срок Григорий отбывал с октября 2010-го по июнь 2015 года за насильственные действия сексуального характера.

Задержать опасного преступника по горячим следам не удалось. К поискам беглеца подключились национальная гвардия и кинологи. Из Самары на поиски вооруженного преступника направили вертолет - винтокрылая машина барражировала над Торбеевским и ближайшими районами долгое время. Вертолет оборудован специальной камерой, которая позволяет сидящему в машине сотруднику просматривать местность с многократным увеличением объектов. Именно благодаря наблюдению с воздуха 11 августа удалось найти «десятку», на которой скрылся Грязнов. Машина с механическими повреждениями была брошена в лесном массиве между селами Мальцево и Салазгорь. Спецназ на всякий случай окружил авто, но там, естественно, уже никого не было. Грязнов бросил машину вынужденно, поскольку она просто застряла в грязи. Лучшая овчарка из республиканского УФСИН взяла след и вела его около километра, но потом потеряла. Вертолет национальной гвардии улетел в Самару, но специалисты оставили мордовским полицейским беспилотник с тепловизором.

«Леша, приезжай, мать убили!»

От Саранска до села Мальцево машине с журналистами «ВС» периодически попадаются выставленные посты полиции. Люди с автоматами досматривали подозрительные автомобили. Недалеко от Краснослободска полицейские даже остановили рейсовый автобус Саранск - Москва. По дороге от Торбеева до села Салазгорь встретилась похоронная процессия, которая состояла примерно из 30 машин. Хоронили Александра Сережкина - того самого Колпака. Многочисленные друзья покойного, крепкие мужчины в темных очках, говорить с журналистами об Александре и случившейся трагедии наотрез отказываются.

…У дома Валентины Торопкиной стоят крест и крышка гроба, обшитая зеленым сукном.

- В последнее время мать все чаще стала говорить о смерти и просила похоронить ее в зеленом гробу, в синих балетках и зеленом платье, - объясняет старший сын Алексей.

- Я сам живу в Торбееве, - продолжает он, - в тот роковой день средний брат Александр уехал с работы пораньше, я - попозже. Пришел с работы, помылся, побрился, начал кормить ребенка, и вдруг раздался звонок. Пока кормил, не услышал звонок мобильного. В первый раз брат позвонил мне в 20.26. Потом он перезвонил еще раз и взволнованным голосом, в слезах и истерике сказал: «Леша, приезжай, мать убили!». Спросил: «Как?». «Выстрел в голову!» - ответил Александр. Я быстро оделся, сел в машину и доехал от Торбеева до Мальцева за 13 минут! Приезжаю, смотрю, мать лежит мертвая, дальше приехала полиция.

Как рассказал брат, вечером с другом они ходили к школе позаниматься на турниках, потом дошли до клуба, вот он здесь рядом находится, - показывает Алексей. - В тот момент у дома матери раздалось три выстрела. Брат с другом побежали к дому. Саша открыл дверь и услышал сигналы от незакрытой дверцы холодильника. Он спросил: «Кто здесь?». В ответ тишина, брат услышал только, как захлопнулась дверь холодильника и лязгнул затвор оружия. Брат закрыл дверь и сначала решил подпереть ее собой, а потом ломом, чтобы не выпустить чужака. Но быстро сообразил, что незнакомец сможет выстрелить через дверь. Брат с другом решили бежать от греха подальше. Как оказалось, правильно сделали. Человек с ружьем открыл окно и уже прицелился, чтобы выстрелить в ребят, но они разбежались в разные стороны, и он не стал стрелять.

«Грязнов не спеша дошел с карабином до своей «десятки» и уехал»

«Брат с другом отбежали к клубу, - продолжает Алексей. - Оттуда они видели, как из дома спокойно вышел Григорий Грязнов. Не спеша он дошел с карабином до своей «десятки», сел в салон и уехал. Полиция разминулась с ним на каких-то две минуты. Полицейская машина встала вон на том перекрестке - показывает Алексей. - Они, видимо, приехали по другому поводу. Незадолго до этого на окраине села был убит подполковник полиции Олег Корнеев. Возможно, полицейские могли бы устроить погоню и догнать его, но не стали этого делать. У них было табельное оружие, они ждали, когда им привезут бронежилеты. За это время Грязнов скрылся.

Сейчас мне звонила жена, сказала, что машину Грязнова нашли недалеко от Торбеева. Он передвигался исключительно по проселочным дорогам, чтобы его не остановили. В салоне валялись и две пустые коробки от патронов на 60 штук! Расстрелял он всего около десятка».

«Раньше Грязнова называли «смотрящим»

«Что я могу сказать о Грязнове? Лично с ним я не знаком, - говорит Алексей. - Знаю, что он из села Салазгорь, в последнее время жил в Мальцеве. Знакомые характеризуют его с отрицательной стороны. За его плечами много ходок. Хорошие люди на зоне не сидят. Последняя его судимость вообще за половое преступление. После освобождения стал жить в Мальцеве. Видел его временами, он то появлялся, то пропадал, возможно, уезжал куда-то работать вахтой.

Насколько мне известно, Грязнова в округе все называли по прозвищу - Грязнок. Он сам, полицейский Олег Корнеев и Александр Сережкин - все они в свое время учились в одной школе. Грязнов с Корнеевым и вовсе были одноклассниками. Потом жизненная дорога развела их.

Грязнова в районе раньше называли «смотрящим», но потом он уехал мотать срок на зону по не очень авторитетной статье, связанной с половым преступлением. Поговаривают, что место Грязнова в районе якобы занял как раз его одноклассник Сережкин. От знакомых знаю, что Грязнов, освободившись из колонии, приехал на родину и попытался вернуть свое положение и функции смотрящего в районе. Однако статья ему этого не позволила, да и Сережкин наверняка был против того, чтобы уходить с пьедестала. Со слов знакомых, у Колпака с Грязновым даже случилась какая-то стычка. Возможно, с тех пор Грязнок затаил обиду на Сережкина и вынашивал план мести.

Что у Грязнова произошло с Корнеевым, я не знаю и знать не хочу. Это меня вообще никак не касается. Труп Корнеева нашли в тот момент, когда эксперты осматривали тело матери. Из рации правоохранителей я услышал, что на окраине села обнаружен еще один труп с огнестрельными ранениями. Зачем Грязнов его убил, остается только догадываться, возможно, ему понадобилось оружие. Про Корнеева я вообще ничего сказать не могу, 17 лет здесь живу и никогда его не видел. Знакомые сказали, что Корнеев родом из соседнего села Салазгорь. Там живет его отец, и он периодически приезжал его проведать».