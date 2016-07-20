Бойня в Торбееве
Новость о кровавой расправе, которую учинил в Торбеевском районе 44-летний уголовник Григорий Грязнов, облетела все федеральные телеканалы и информагентства. Вооружившись охотничьим карабином «Сайга», Грязнов по очереди хладнокровно расстрелял 44-летнего подполковника московской полиции Олега Корнеева, 49-летнюю доярку Валентину Торопкину и 46-летнего Александра Сережкина - местного авторитета по кличке Колпак. С карабином и боеприпасами Грязнов ударился в бега. В Мордовии был введен план «Перехват». Преступника на протяжении нескольких дней искали все правоохранители Мордовии и бойцы национальной гвардии c привлечением специально оборудованного вертолета из Самары. Развязка уголовной драмы произошла в понедельник - оперативники нашли беглеца, на требование сдаться он ответил выстрелами и при попытке бегства был ликвидирован.
Подполковник Корнеев
Три трупа с огнестрельными ранениями 9 августа были обнаружены в селе Мальцево и поселке Торбеево. Такого, по словам местных полицейских, в их спокойном районе не было никогда. Первым от пуль, выпущенных из карабина «Сайга» (внешне ничем не отличается от автомата Калашникова, даже калибр тот же - 7,62 мм, основное отличие от автомата - стреляет только одиночными выстрелами), погиб московский участковый ОВД по району «Замоскворечье» Олег Корнеев. Тело было обнаружено в двухстах метрах от села Мальцево рядом с его машиной - белой «Рено Флюенс». Полицейский был убит из собственного карабина.
Известно, что Олег Корнеев приехал в Мордовию в отпуск навестить больного отца в селе Салазгорь. Полицейский очень любил поохотиться в местных лесах, а потому прихватил с собой охотничью «Сайгу». Корнеев - подполковник московской полиции, а Грязнов - уголовник с большим криминальным стажем и судимостями. Что могло связывать столь разных людей? Оказалось, мужчины были знаком со школы. Ровесники еще в советское время учились в одном классе. В какой-то момент старые знакомые встретились и договорились пойти на охоту.
По предварительной версии, вечером 9 августа на машине полицейского они и отправились поохотиться. Однако едва одноклассники проехали старый зерносклад на окраине села, Грязнов попросил Корнеева остановиться и пристреляться из карабина. Подполковник отказывать не стал. «Рено» остановилось у лесопосадок. Грязнов взял ствол, но направил его на одноклассника. Прозвучали выстрелы. Олег Корнеев получил пулю в спину. Возможно, стрелок выстрелил несколько раз в тот момент, когда участковый отвернулся. Из-за чего уголовник пошел на убийство подполковника из Москвы, пока непонятно. Может быть, между ними произошел конфликт, и Грязнов решил за что-то отомстить, либо Григорий изначально разработал план, по которому решил завладеть оружием и устроить бойню. Это предстоит выяснить правоохранителям.
По словам сослуживцев Олега Корнеева, он был спокойным, рассудительным и образованным человеком. Грамотный офицер, настоящий профессионал своего дела. Среди коллег пользовался авторитетом и уважением. В правоохранительных органах - с 1992 года. В 2013 году Корнеев перешел на работу в ОВД «Замоскворечье», а до этого трудился в должности заместителя начальника ОМВД России по Таганскому району.
Колпак
После расправы над полицейским Грязнов сел в свою «десятку» и отправился в Торбеево. По одной из версий, там он договорился о встрече с местным авторитетом Александром Сережкиным по кличке Колпак. «Стрелку» «забили» у ворот местного кладбища. Вскоре Колпак подъехал к условленному месту на своей «девятке». Судя по повреждениям на машине Сережкина и оставшейся на ней зеленой краске, Грязнов врезался в авто Колпака, а после того, как тот вышел из машины, открыл по нему огонь. Тело Сережкина с огнестрельными ранениями было обнаружено позже рядом с его автомобилем.
Местные жители утверждают, что Колпак имел определенное влияние в районе, пользовался авторитетом. Торбеевцы именовали его «смотрящим». Так в уголовном жаргоне называют авторитетов, уполномоченных решать вопросы в соответствии с воровскими традициями. Они же отвечают за ситуацию в отдельных населенных пунктах и на определенной территории. До отсидки именно Григорий Грязнов занимал это высокое положение в неофициальной иерархии района. Однако длительная командировка в места не столь отдаленные ослабила его позиции. На первые роли вышел Колпак. По возвращении с зоны Грязнов попытался вернуть себе былое влияние, но коллеги по «цеху» и сам Сережкин поставили бывшего лидера на место. Ему объяснили, что стать «смотрящим» по району после отсидки по «сексуальной статье» у него не выйдет. Судя по всему, Грязнов затаил обиду и решил отомстить Колпаку.
Валентина Торопкина
После расправы над Сережкиным Грязнов снова отправился в Мальцево - к дому своей знакомой - доярки Валентины Торопкиной. Местные жители утверждают, что Валентину и Григория связывали отношения. Но в тот момент дома Торопкиной не оказалось, она только должна была вернуться с фермы. Грязнов решил дождаться женщину у нее дома.
Следствие предполагает, что Григорий устроил своей знакомой разборку «на почве возникшей ревности» - так выразились правоохранители. Пришедшая с работы Валентина пыталась убежать от разъяренного уголовника - босиком выскочила из дома, но Грязнов не дал ей уйти, дважды выстрелив в жертву. Потом подошел ближе и произвел третий - контрольный - выстрел в голову. Затем Грязнов как ни в чем не бывало вернулся в дом, залез в холодильник и принялся трапезничать. Еще и откупорил шампанское! На звуки выстрелов прибежали средний сын Торопкиной Александр и его друг. Грязнов передернул затвор карабина, и парни бросились бежать. Стрелок прицелился, но нажимать на спусковой крючок по какой-то причине не стал. Он вышел из дома, сел в свою зеленую «десятку» и уехал.
Позже правоохранители скажут, что, перед тем как убить Валентину Торопкину, Грязнов нанес своей жертве несколько ударов отверткой. Вскрытие также показало, что у жертвы сломана одна из костей на шее, это может говорить о том, что убийца пытался душить женщину. Местные жители активно обсуждают то, что женщина была изнасилована. Однако эту версию следствие не подтверждает. При этом в комнате действительно был найден использованный презерватив. Кому он принадлежит, еще предстоит выяснить экспертам. Возможно, интимные отношения носили добровольный характер. При этом представители следствия утверждают, что сожителями Грязнов и Торопкина не являлись, что, впрочем, не исключает интим. Известно, что накануне Григорий приходил в дом Валентины, однако она его отвергла. К тому же сын Торопкиной прогнал настойчивого кавалера, поскольку тот был пьян. Возможно, именно на это обиделся Грязнов и решил отомстить женщине.
Вознаграждение 1 млн рублей за информацию о беглеце
После тройного убийства в Мордовии оперативно ввели план «Перехват». На всех дорогах Торбеевского района и прилегающих к нему территориях появились полицейские патрули. Все сотрудники имели при себе автоматы, были облачены в каски, бронежилеты. Республиканское МВД распространило информацию о розыске Григория Грязнова и его автомашины «ВАЗ-21102» зеленого цвета с механическими повреждениями (государственный регистрационный знак Е 144 РЕ 13). Полиция предупреждала - Грязнов вооружен и крайне опасен. Жителей Мордовии призывали проявлять бдительность и осторожность: «Нахождение в лесных массивах, поймах рек, сельхозугодьях западной части республики может быть небезопасным. В связи с особой опасностью вооруженного преступника объявлено вознаграждение в 1 миллион рублей за достоверную информацию о местонахождении преступника». СМИ транслировали фото и приметы торбеевского стрелка: крепкого телосложения, рост около 180 см, волосы короткие темные с сединой, лицо рябое, на левом плече татуировка с изображением Иисуса.
С характеристикой «крайне опасен» полицейские не преувеличивали. Биография Григория Грязнова впечатляет: в 1993 году он был призван на срочную службу в армию. Служил в разведывательно-диверсионном подразделении Воздушно-десантных войск. Первые судимости схлопотал еще в армии. Отбывал срок за самовольное оставление части и нарушение уставных правил, конфликты между военнослужащими. В 2000 году получил срок за причинение вреда здоровью средней тяжести. В том же году освобожден по амнистии. В 2003-м приговорен к 3 годам условно за самоуправство. В этом же году осужден за хулиганство. В 2007 году суд приговорил Грязнова к 3 годам колонии за вымогательство и хулиганство. Последний свой срок Григорий отбывал с октября 2010-го по июнь 2015 года за насильственные действия сексуального характера.
Задержать опасного преступника по горячим следам не удалось. К поискам беглеца подключились национальная гвардия и кинологи. Из Самары на поиски вооруженного преступника направили вертолет - винтокрылая машина барражировала над Торбеевским и ближайшими районами долгое время. Вертолет оборудован специальной камерой, которая позволяет сидящему в машине сотруднику просматривать местность с многократным увеличением объектов. Именно благодаря наблюдению с воздуха 11 августа удалось найти «десятку», на которой скрылся Грязнов. Машина с механическими повреждениями была брошена в лесном массиве между селами Мальцево и Салазгорь. Спецназ на всякий случай окружил авто, но там, естественно, уже никого не было. Грязнов бросил машину вынужденно, поскольку она просто застряла в грязи. Лучшая овчарка из республиканского УФСИН взяла след и вела его около километра, но потом потеряла. Вертолет национальной гвардии улетел в Самару, но специалисты оставили мордовским полицейским беспилотник с тепловизором.
«Леша, приезжай, мать убили!»
От Саранска до села Мальцево машине с журналистами «ВС» периодически попадаются выставленные посты полиции. Люди с автоматами досматривали подозрительные автомобили. Недалеко от Краснослободска полицейские даже остановили рейсовый автобус Саранск - Москва. По дороге от Торбеева до села Салазгорь встретилась похоронная процессия, которая состояла примерно из 30 машин. Хоронили Александра Сережкина - того самого Колпака. Многочисленные друзья покойного, крепкие мужчины в темных очках, говорить с журналистами об Александре и случившейся трагедии наотрез отказываются.
…У дома Валентины Торопкиной стоят крест и крышка гроба, обшитая зеленым сукном.
- В последнее время мать все чаще стала говорить о смерти и просила похоронить ее в зеленом гробу, в синих балетках и зеленом платье, - объясняет старший сын Алексей.
- Я сам живу в Торбееве, - продолжает он, - в тот роковой день средний брат Александр уехал с работы пораньше, я - попозже. Пришел с работы, помылся, побрился, начал кормить ребенка, и вдруг раздался звонок. Пока кормил, не услышал звонок мобильного. В первый раз брат позвонил мне в 20.26. Потом он перезвонил еще раз и взволнованным голосом, в слезах и истерике сказал: «Леша, приезжай, мать убили!». Спросил: «Как?». «Выстрел в голову!» - ответил Александр. Я быстро оделся, сел в машину и доехал от Торбеева до Мальцева за 13 минут! Приезжаю, смотрю, мать лежит мертвая, дальше приехала полиция.
Как рассказал брат, вечером с другом они ходили к школе позаниматься на турниках, потом дошли до клуба, вот он здесь рядом находится, - показывает Алексей. - В тот момент у дома матери раздалось три выстрела. Брат с другом побежали к дому. Саша открыл дверь и услышал сигналы от незакрытой дверцы холодильника. Он спросил: «Кто здесь?». В ответ тишина, брат услышал только, как захлопнулась дверь холодильника и лязгнул затвор оружия. Брат закрыл дверь и сначала решил подпереть ее собой, а потом ломом, чтобы не выпустить чужака. Но быстро сообразил, что незнакомец сможет выстрелить через дверь. Брат с другом решили бежать от греха подальше. Как оказалось, правильно сделали. Человек с ружьем открыл окно и уже прицелился, чтобы выстрелить в ребят, но они разбежались в разные стороны, и он не стал стрелять.
«Грязнов не спеша дошел с карабином до своей «десятки» и уехал»
«Брат с другом отбежали к клубу, - продолжает Алексей. - Оттуда они видели, как из дома спокойно вышел Григорий Грязнов. Не спеша он дошел с карабином до своей «десятки», сел в салон и уехал. Полиция разминулась с ним на каких-то две минуты. Полицейская машина встала вон на том перекрестке - показывает Алексей. - Они, видимо, приехали по другому поводу. Незадолго до этого на окраине села был убит подполковник полиции Олег Корнеев. Возможно, полицейские могли бы устроить погоню и догнать его, но не стали этого делать. У них было табельное оружие, они ждали, когда им привезут бронежилеты. За это время Грязнов скрылся.
Сейчас мне звонила жена, сказала, что машину Грязнова нашли недалеко от Торбеева. Он передвигался исключительно по проселочным дорогам, чтобы его не остановили. В салоне валялись и две пустые коробки от патронов на 60 штук! Расстрелял он всего около десятка».
«Раньше Грязнова называли «смотрящим»
«Что я могу сказать о Грязнове? Лично с ним я не знаком, - говорит Алексей. - Знаю, что он из села Салазгорь, в последнее время жил в Мальцеве. Знакомые характеризуют его с отрицательной стороны. За его плечами много ходок. Хорошие люди на зоне не сидят. Последняя его судимость вообще за половое преступление. После освобождения стал жить в Мальцеве. Видел его временами, он то появлялся, то пропадал, возможно, уезжал куда-то работать вахтой.
Насколько мне известно, Грязнова в округе все называли по прозвищу - Грязнок. Он сам, полицейский Олег Корнеев и Александр Сережкин - все они в свое время учились в одной школе. Грязнов с Корнеевым и вовсе были одноклассниками. Потом жизненная дорога развела их.
Грязнова в районе раньше называли «смотрящим», но потом он уехал мотать срок на зону по не очень авторитетной статье, связанной с половым преступлением. Поговаривают, что место Грязнова в районе якобы занял как раз его одноклассник Сережкин. От знакомых знаю, что Грязнов, освободившись из колонии, приехал на родину и попытался вернуть свое положение и функции смотрящего в районе. Однако статья ему этого не позволила, да и Сережкин наверняка был против того, чтобы уходить с пьедестала. Со слов знакомых, у Колпака с Грязновым даже случилась какая-то стычка. Возможно, с тех пор Грязнок затаил обиду на Сережкина и вынашивал план мести.
Что у Грязнова произошло с Корнеевым, я не знаю и знать не хочу. Это меня вообще никак не касается. Труп Корнеева нашли в тот момент, когда эксперты осматривали тело матери. Из рации правоохранителей я услышал, что на окраине села обнаружен еще один труп с огнестрельными ранениями. Зачем Грязнов его убил, остается только догадываться, возможно, ему понадобилось оружие. Про Корнеева я вообще ничего сказать не могу, 17 лет здесь живу и никогда его не видел. Знакомые сказали, что Корнеев родом из соседнего села Салазгорь. Там живет его отец, и он периодически приезжал его проведать».
«Мать мне не говорила, что у них отношения с Грязновым»
«Какие отношения были у матери и Грязнова? В селе 300 человек, все друг друга знают, все со всеми общаются. Насколько близкими были их отношения, лично мне неизвестно. Мать мне не говорила, что у них отношения с Грязновым. Сейчас много чего можно прочитать по поводу якобы отношений моей матери и Грязнова. Прочитал в интернете, что какая-то коллега моей матери - доярка Людмила - рассказывает, будто мать жила с Григорием около двух лет. Откуда берется такая информация? - негодует сын убитой. - Грязнов всего год как освободился из мест лишения свободы. А они, оказывается, уже два года встречались! Я к матери приезжал каждые три дня и ни разу не видел в доме этого Григория.
…В свое время мать познакомилась с отцом в Мальцеве, они жили здесь, но потом сгорел дом, и наша семья перебралась в Рязань, но после снова вернулась в родное село. Мать стала работать в местном совхозе поваром. Потом совхоз обанкротился, и она перешла трудиться на местное сельхозпредприятие дояркой.
Мать для меня была самым лучшим человеком - доброй, отзывчивой, работящей. Помимо основной работы занималась хозяйством, держала скотину - поросят, телят, уток. Я постараюсь это хозяйство сохранить.
У матери масса различных грамот за многолетний добросовестный труд, есть даже от Главы республики. Кроме работы и хозяйства она еще успевала заниматься нашим воспитанием. Нас в семье три брата. Мать нас троих одна поднимала. В голоде мы никогда не сидели, все было в достатке, и хлеб был, и конфеты. Поднимала нас как могла. Благодаря матери у нас было все, многие не могли себе позволить, например, компьютер, а у нас он появился, наверное, у первых в селе.
Сейчас ждем младшего брата Виталия, он должен прилететь на похороны матери из Иркутска. Мы его только в июне проводили в армию. Матери потом пришло благодарственное письмо, подписанное руководством республики, за то, что воспитала такого сына».
«Григорий всегда был вежлив и приветлив»
«Об этой страшной трагедии все в селе только и говорят, - рассказывает соседка Грязнова Валентина Зольникова. - Очень жалко Валентину Торопкину. Она была замечательным человеком, очень трудолюбивым, и дети у нее такие же. Очень хорошая семья…
…Мой сосед Григорий Грязнов поселился в Мальцеве в мае-июне прошлого года, сразу после отсидки в тюрьме. Поначалу пришел худющий, а потом поправился. Наверное, откормили его братки. Так вот Грязнов раньше встречался с женщиной Натальей. Они даже расписаны не были, жили гражданским браком. Родители возлюбленной купили им дом. Вот здесь они вдвоем и жили. Правда, недолго, через какое-то время Григорий и Наталья расстались, и Грязнов в доме стал жить один.
Как-то у меня корова заболела, пошла к Наталье по-соседски спросить лекарство. Зашла к ним, а у них там еще четверо приятелей Грязнова сидят. Видно, что товарищи его с криминальным прошлым. Вообще, братки эти часто у него собирались. У дома Грязнова постоянно по несколько машин стояло. Сама Наталья рассказывала, что порой Григорий не ночевал дома, а наутро появлялся с пачкой денег. Как-то раз отвез ее в магазин, купил ей красивое плате, а себе костюм. При этом Грязнов нигде не работал. Односельчане поговаривали, что местные братки зарабатывали деньги на трассе - ловили фуры и отнимали деньги у водителей.
Все в селе знают, что Грязнов сидел за надругательство над молоденькой девчонкой. Села она, на свою беду, в Варжеляе в машину к Грязнову и его приятелям, а они на нее и накинулись. Девчонка потом долгие годы прийти в себя не могла, ночами вскакивала - кошмары снились…
Не сказать, чтобы я его боялась, Григорий всегда был вежлив и приветлив. Но иногда, если что не так, видно было, как у него мышцы на лице напрягались. Грязнов всегда был чисто выбрит. Любителем выпивки его тоже не назовешь. Пьяным его не видела. Курил хорошие сигареты. Одни говорят, у него онкологическое заболевание, другие - туберкулез. Периодически он ездил куда-то лечиться.
В день убийства я сидела на лавочке во дворе с соседом, он мимо проезжал на машине. Рукой нам махнул, поздоровался. Вечером я шла домой из магазина и обратила внимание, что Грязнов ехал не на своей машине, а на белой иномарке («Рено Флюенс») с номерами «777». Он сидел на месте пассажира. Кто еще был в машине, я не разглядела, поскольку окна были тонированные.
Вечером мы с соседом разошлись по домам, как вдруг через некоторое время раздался стук в дверь: «Открывайте, полиция!». Спросили, когда я в последний раз Грязнова видела. Я все рассказала, как он уехал на белой машине».
«Грязнов, видимо, из ревности расправу над Валентиной учинил»
«За что он убил Торопкину? - переспрашивает Зольникова. - В селе поговаривают, что с Грязновым они якобы находились в любовных отношениях. За три-четыре дня до убийства Григорий предложил Валентине жить вместе, но она категорически отказалась. Кто-то из местных еще и масла в огонь подлил, сказал Грязнову: «Торопкина тебя не любит, она другого любит». Вот он из ревности, видимо, и решил ей расправу учинить.
В тот день она возвращалась с работы, ехала на молоковозе. Сошла на перекрестке и отправилась домой. Как оказалось, там ее Григорий и поджидал. Машину он свою спрятал в школьном саду. Вероятно, дома у Валентины с Грязновым ссора случилась. Поговаривают, что Григорий, перед тем как ее убить, якобы над Торопкиной надругался, потом истыкал ее отверткой. Сестры жертвы рассказали, что на кровати было много крови. Потом Валентина попыталась вырваться от душегуба, побежала, но Грязнов убил ее из ружья.
Неделю назад мы с Грязновым в храме встретились, живые помощи он себе купил и тут же надел. Еще приобрел свечи - целую кучку. Сказал мне: «Возьми, баб Валь, поставь за меня». Я ему: «Гриша, оставайся на службу». А он: «Нет, чего уж мне, я безбожник!». После этого он ушел. Вон сколько уже бегает от полиции, может, живые помощи помогают?».
Ликвидация
После нескольких дней безрезультатных поисков в минувший понедельник 15 августа от жителя Салазгорь Геннадия Ждакаева поступила информация, что Григорий Грязнов прячется в его доме. Мужчина рассказал, что пару дней назад вернулся с работы с ночной смены, проспал весь день, а вечером пошел к приятелю в баню. Домой вернулся около 10 вечера, открыл дверь и увидел своего одноклассника Григория Грязнова. Гость направил на хозяина дома карабин и приказал вести себя тихо и никуда не выходить.
По словам Ждакаева, Грязнов был весь мокрый. Он попросил у хозяина сухую одежду, а свою приказал развесить сушиться во дворе. Вечером мужчины легли спать, а около 4 утра Геннадий заявил, что ему нужно выйти по нужде. Грязнов контролировать одноклассника не стал, и тот, воспользовавшись моментом, в одних трусах, босиком кинулся бежать, добрался до соседей и попросил позвонить в полицию и сообщить о Грязнове.
Вскоре дом, где укрывался Грязнов, был взят в кольцо правоохранителями и силами спецназа национальной гвардии. Всего в спецоперации было задействовано около сотни сотрудников. В трехстах метрах от дома силовики организовали оперативный штаб, в который вошли почти все представители силовых структур Мордовии. Всех жильцов ближайших домов пришлось экстренно эвакуировать, остальных жителей села просили в целях безопасности не выходить из дома. К дому подтянули технику - БТР, броневик «Тигр» и полицейские «КамАЗы». На протяжении нескольких часов полицейские пытались выйти на контакт с Грязновым. Однако переговоры не клеились - вооруженный преступник не отвечал. Полицейские неоднократно в мегафон предлагали Грязнову сложить оружие и сдаться. «Григорий, дом окружен, тебе ничего не остается, как только сдаться», - призывал полковник Сергей Гагарин. В ответ в сторону стражей порядка убийца лишь открывал огонь. Грязнов стрелял около двух десятков раз и, к счастью, ни в кого не попал.
Вскоре силовики приняли решение брать дом штурмом. Ход операции лично контролировал министр внутренних дел по РМ Юрий Арсентьев. Бойцы спецназа и снайперы расположились на позициях. Взревел мотор БТРа, бронетехника двинулась через огород и снесла террасу дома. Грязнов, понимая, что штурм неизбежен, решил прорываться через окружение. В 11.45 он выскочил из окна, отрыл огонь по полицейским и попытался уйти в сторону оврага и речки, где растет высокая трава. Это был его единственный шанс. Однако снайперы ему такой возможности не предоставили. Несколькими выстрелами Грязнов был ликвидирован. Цели достигли пять пуль - они попали в сердце и голову. После ликвидации Грязнова поглазеть на то, как сработали силовики, собралось практически все село. Труп торбеевского стрелка увозили из села на «жигулях» седьмой модели с прицепом.
Полицейские говорят, что за оврагом находились жилые дома, и если бы преступнику удалось до них добраться, то Грязнов наверняка взял бы кого-то в заложники. Тогда жертв могло быть куда больше. Жители села благодарили главного полицейского Мордовии Юрия Арсентьева за ликвидацию опасного преступника, державшего в страхе весь район. «Можете расходиться по домам, вам больше ничего не угрожает», - обратился к жителям села руководитель республиканской полиции.
«Живым я теперь точно не сдамся! Мне терять нечего»
Грязнова старались взять живым, чтобы узнать у него мотивы трех убийств. Остается надеяться, что торбеевский стрелок успел рассказать о причинах устроенной им бойни своему однокласснику Геннадию Ждакаеву, в доме которого он скрывался. Сейчас с мужчиной работают следователи. Пока известно, что Грязнов предупредил одноклассника: «Живым я теперь точно не сдамся! Мне терять нечего».
Геннадий Ждакаев после штурма долгое время не мог прийти в себя, его трясло от шока. С мужчиной постоянно находились его сестра и сотрудники полиции.
Расследованием тройного убийства занимается отдел по расследованию особо важных дел СКР по РМ. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц». В связи с перестрелкой, которую учинил Грязнов с полицейскими, решается вопрос о возбуждении дела за оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Так или иначе уголовное дело в отношении Грязнова в конечном счете будет прекращено в связи с его смертью.
P.S. Известно, что министерство внутренних дел России обещало вознаграждение однокласснику Грязнова Геннадию Ждакаеву, сообщившему информацию о том, где скрывается преступник.
Эдуард АНЮТИН