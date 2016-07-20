В Саранске закрыли еще один игровой клуб

Сотрудники МВД по РМ закрыли очередной подпольный игровой клуб. Он располагался в гаражах в Октябрьском районе Саранска.

Организаторы игорного заведения соблюдали конспирацию. Для того чтобы попасть в клуб, желающий поиграть должен был знать номер мобильного телефона администратора заведения. Судя по всему, дела у клуба шли хорошо, поскольку полицейские обнаружили, что рядом с гаражом был заложен фундамент для нового зала. Там временно хранилось игорное оборудование, но в дальнейшем организаторы планировали расширить бизнес и открыть еще один игровой зал.

Сотрудниками полиции изъято 11 единиц игрового оборудования, 3 сотовых телефона, выручка. При появлении оперативников в помещении игрового клуба находились охранник и администратор, посетителей не было. Рассматривается вопрос о привлечении организаторов игорного бизнеса к ответственности. Санкции по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» предусматривают конфискацию имущества и крупный денежный штраф.