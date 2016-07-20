Еще одного работника военкомата судят за взятки и мошенничество

В Ленинском суде Саранска судят очередного сотрудника военкомата, за деньги отмазывавшего призывников от армии. За получение взятки и мошенничество перед законом предстанет бывший начальник административно-хозяйственного отделения военного комиссариата Мордовии Федор Закиров.

Следствие считает, что весной прошлого года военкоматчик решил создать организованную преступную группу для получения денег с призывников, желающих избежать службы в армии и быть признанными ограниченно годными.

Отмазывать призывников в одиночку Закирову было не под силу, а потому в группу поддержки он подтянул врача-терапевта из поликлиники № 8. Медик была направлена в военный комиссариат Республики Мордовия для проведения медицинского освидетельствования призывников. В дело по откосу призывников от армии Закиров привлек еще и своих знакомых - они находили клиентов, способных выложить приличную сумму.

В апреле 2015 года к знакомому Закирова обратилась женщина с просьбой посодействовать в освобождении от призыва сына. Военкоматчик обсудил с врачом-терапевтом сумму взятки за выставление призывнику фиктивного диагноза и обозначил «ценник» - 130 тысяч рублей. Посредник же взял с матери призывника 160 тысяч рублей (30 тысяч себе за «работу»). Закиров забрал 25 тысяч рублей, а 105 тысяч передал врачу-терапевту. Врач через своих знакомых коллег из других поликлиник Саранска организовала подделку медицинских документов, предоставляющих право на освобождение от призыва на военную службу. На основании липовых медицинских заключений решением призывной комиссии Саранска призывник был признан ограниченно годным к военной службе и освобожден от призыва.

Кроме этого, следствие считает, что Закиров в составе организованной группы совершил мошенничество. В конце апреля 2015 года другой знакомый военкоматчика заявил, что еще один призывник готов заплатить за откос от армии. Для начала парня попросили принести медицинскую карту из поликлиники. Врач-терапевт посмотрела историю болезни и заявила, что парня, скорее всего, и так освободят от армии. Однако терять деньги Закирову и врачу не хотелось. Тогда они решили взять с родителей призывника деньги, но не предпринимать никаких дополнительных действий.

С родителей призывника выманили 135 тысяч рублей, из которых Закиров оставил себе 20 тысяч рублей, 105 тысяч рублей отдал врачу и еще 10 тысяч пошли знакомому за посредничество. Однако надежда на то, что парня и так признают негодным к службе, не оправдалась. Сначала все вроде бы шло по плану - в июне 2015 года решением призывной комиссии Саранска по заболеванию призывник был признан ограниченно годным к военной службе и в весенний призыв не попал. Однако уже осенью того же года его переосвидетельствовали и призвали на военную службу с незначительными ограничениями.

На предварительном следствии Федор Закиров вину признал полностью и согласился с предъявленным обвинением. Уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке.