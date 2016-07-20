От выборов до выборов

Сегодня большой популярностью в Саранске пользуются уличные спортивные тренажеры. И хотя наш город очень спортивный, данные комплексы предназначены в первую очередь для всех жителей нашей столицы, независимо от их возраста и рода занятий. Заниматься физической культурой ради укрепления собственного здоровья врачи рекомендуют всем.

Не всегда есть средства на походы в тренажерные залы, да и расположены они подчас не в шаговой доступности. А вот выйти в свой или соседний двор и совершенно бесплатно поупражняться на свежем воздухе на тех же самых тренажерах теперь может себе позволить почти каждый житель Саранска.

Установка спортивных комплексов была начата в 2013 году. Инициатором этого новшества стал Глава Администрации Саранска Петр Тултаев. Первый комплекс уличных антивандальных тренажеров появился на ул. Гожувской Октябрьского района. И сразу же он снискал большую популярность у жителей. Со всех окрестных улиц собирался здесь и стар и млад, чтобы позаниматься на спортивных снарядах. Градоначальник приходил сюда не раз, чтобы убедиться своими глазами: новшество успешно прижилось. Занимались и школьники, и люди среднего возраста. Но особую популярность тренажеры снискали у… пенсионеров. Люди пожилого возраста с удовольствием разминали на тренажерах суставы и благодарили городскую власть и депутатов городского Совета за внимание к ним и заботу.

Петр Тултаев, регулярно обходя городские улицы и беседуя с горожанами, часто слышал и слышит просьбы жителей и наказы избирателей об установке все новых и новых спортивных тренажеров по различным адресам в городе. Депутаты городского Совета шли навстречу этим пожеланиям и в 2014, 2015 и 2016 годах принимали решения о выделении бюджетных средств на приобретение и установку спортивных тренажеров для всех районов города.

Сегодня в Саранске насчитывается около 50 подобных комплексов. Данная работа успешно продолжается. А в минувшем году в Саранске началось оборудование дворов многофункциональными спортивными площадками. В минувшем году они появились на ул. Ульянова и Республиканской, сейчас идет монтаж подобного сооружения на ул. Энгельса. Стоимость каждой площадки превышает 1,4 млн рублей.