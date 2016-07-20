Вопрос решен!

Коммунальные службы города и местную власть привыкли ругать: и то они не сделали, и тут недосмотрели… Есть, конечно, огрехи в их работе, но чего уж греха таить, где их нет? Каждый, на каком бы участке ни работал, иногда слышал критику в свой адрес. Подчас заслуженную. Правильно говорят: не ошибается лишь тот, кто не работает.

Я хочу сказать слова благодарности в адрес людей, которые по роду своей деятельности заботятся о благоустройстве городской территории и нашем благополучии. Обратилась в администрацию Октябрьского района по поводу спила и вывоза аварийных деревьев от своего дома. Прямо скажу, не была настроена на то, что мою просьбу быстро выполнят, мало ли в городе дел. Но я ошиблась.

Очень быстро мне пришли на помощь. Деревья удалили и сразу же вывезли. Работа была произведена быстро, четко и профессионально. Хочу от души поблагодарить за внимание, помощь и поддержку заместителя главы Октябрьского района А.М. Сандина, и.о. директора МП «Спецавтохозяйство» Г.А. Сапунова, мастера ремонтно-строительного участка О.В. Ивойлова и других.

И еще несколько слов по поводу работы представителя Администрации городского округа Саранск по с. Монастырское, с. Зыково и д. Полянки Тамары Васильевны Давыдовой. Эта женщина, несмотря на большую загруженность в работе, всегда выслушает посетителей, поможет в решении проблем, даст правильный совет.

Хочу отдельно поблагодарить и Главу Саранска Петра Николаевича Тултаева. Он многое делает, чтобы наши села перестали быть городской окраиной, а стали неотъемлемой частью городского округа. Именно Глава города заставляет свою команду работать слаженно, быстро и качественно. А это самое главное!

Т.А. Клюева,

с. Монастырское.