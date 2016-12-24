Идет прием заявок на участие в Премии «Россия – страна возможностей»

Прямо сейчас в нашей стране идет прием заявок на участие во втором сезоне Премии «Россия – страна возможностей», учрежденной по поручению Президента РФ.

Проект призван рассказать о людях, которые меняют нашу страну к лучшему, реализуют и создают возможности в разных сферах жизни, вдохновляют и мотивируют других, а также являются лидерами в своих направлениях.

Премия включает 10 номинаций: «Служение и созидание», «Наука и технологии», «Экология», «Спорт и уличная культура», «Добрые дела», «Культура», «Предпринимательство», «Медиа», «Образование», «Возможности для СВОих».

Заявки принимаются до 16 октября на сайте: premia.rsv.ru

Финалисты и победители получат федеральное признание и поддержку, например, обучение в Мастерской управления «Сенеж», медиапродвижение и информационное сопровождение, включение в сообщество единомышленников.

В прошлом году заявки на участие подали 33 тыс. человек из всех регионов России и 27 других стран. Финалистами стали 100 участников.